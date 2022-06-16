統振移工匯款+美妝保健 添增獲利動能

【撰文／陳澤樂】

統振 (6170.TW) 6月14日召開股東會，通過每股股息 1.6 元，在外籍移工小額匯款業務上，去年會員數大幅年增 54％，全年匯款筆數也同步大增 61％，隨著今年移工人數成長的態勢下，今年成長動能仍然看好。

依勞動部統計，今年 4 月在台移工 66.6 萬人不減反增，較3月成長 1.06%，印尼及越南籍移工合占近 7 成，對於統振在金融科技業務發展是一大利多。

統振去年營收 29.77 億元，分別來自三大事業體包括金融科技與通訊、能源、流通三大事業體，其中外籍移工匯款業務會員數及匯款筆數大幅成長。

統振對於今年營運維持審慎樂觀看法，統振指出，受惠未來移工人口提升，持續強化移工匯款業務服務，提升會員數以及使用次數，並開發更多新產品及服務，進而優化 Q Pay APP 跨境匯款系統操作便利性，目前Q pay累計的有效註冊會員數已超過15萬人、較今年年初成長近20％，將持續搶占更多外籍移工小額匯款的市場。

統振擴大流通事業旗下子公司台灣數位電通代理德國彩妝進入第五年，這兩年雖受到疫情影響銷售出現下滑，但統振調整市場推廣的策略，憑藉健全財務體質與強大的銷售網路等，成為國外知名品牌廠商推進台灣的合作對象，將有助流通事業產品線再放大。

今年統振除電池系列新增金頂外，新取得代理權的德國德之寶（Doppel herz）保健食品，已於各大電商平台與實體通路上架銷售，這項產品在德國、歐洲是知名品牌，目前已引進德之寶二個系列產品。4月國內疫情延燒期間，統振迅速掌握防疫產品需求，積極搶進快篩試劑市場通路布局，帶動流通事業業績成長。