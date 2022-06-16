掃封城利空 成長股走彈升第一波

【撰文／陳子榕】

台股受美股近期高通膨衝擊下，週二一開盤就失守萬六大關，以15,975點開出，隨後在金融股因反應升息利多下，金融族群走強，指標股兆豐金(2886)率先翻紅，引領金融指數由黑翻紅，也帶動台指期收紅，台指期終場收16,055點，漲5點作收:台股加權指數終場收16,047點，下跌23點，成交量2,267億元:出現久違的正價差，台股即將撥雲見日。

美股五月升息後，美股震盪幅度加劇，連帶影響台股走勢，一般的投資人缺乏避險工具，很容易就會被迫停損出場，操作難度大增，部分投資人選擇退出市場。從數字面來看，今年4月的證券劃撥存款，大幅下滑945億元，為2010年6月以來、近12年最大減幅，餘額降至3兆46億元，已快跌破3兆大關，可見市場投資人投資信心不足；不過，股市名言:當市場極度悲觀恐懼時，許多好股票遇到倒楣事時，反而是伺機進場承接的好時機。只要做好資金配置，選擇具基本面佳且本益比低的潛力股，行情往往就是在悲觀中產生。例如低軌衛星概念股中的建漢(3062)、昇達科(3491)、華義(3687)歐買尬(3687)辣椒(4946)等不畏大盤重挫，股價創近期短高，這些個具飆股的模式，當下未必大漲，但經過一段時間，股價卻創高，我們就是為大家搜尋這類未來有漲升機會的黑馬股。