萬六保衛戰 個股強弱分明

【撰文／張文赫】

在美國通膨持續創下新高的情況下，FED可能採取激烈升息的方式打壓通膨，連帶美國股市出現劇烈的下跌走勢，三天之內跌掉了兩千點，台股也面臨萬六保衛戰，這樣的行情當中，個股的強弱就相當分明，我在六月初就不斷提醒投資人，去年漲翻天的族群，今年都要小心。

ABF載板、IC設計、航運重災區

其中我在上期週刊和許多頻道當中都有提到，ABF載板要特別小心，雖然外資報告多空論戰，美系外資報告PC需求下滑 ABF的載板缺口縮小至10%以下，將ABF三雄評等從加碼調降至持有，麥格理證券卻認為產能吃緊到2025年，我只用很簡單的邏輯分析，景碩、南電、欣興投信都是連續賣超，股價一定要避開，ABF三雄近期幾乎成為盤面上的重災區。

同樣走勢疲弱的還有航運股，拜登政府更將降低運輸成本，視為抗通膨的關鍵對策，點名要讓9大外國航商明白，無法繼續敲詐，貨櫃三雄股價也是直直落，外資對長榮、陽明、萬海持續出貨，投信對剛除息的慧洋ky也是持續賣超，投資人對於今年航運股的除息行情不要有太多期待。