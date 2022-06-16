快訊

奔赴火場崩潰...新竹縱火大兒子隔離逃死劫 悲痛現身靈堂憔悴癱坐

不堪供應鏈瓶頸和債務 90高齡化妝品牌露華濃聲請破產

「3+4」旅館批無指引難管控 羅一鈞：陰性證明方式不限

台股打完雙腳了？疫後怎麼走？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

美國公布5月CPI達8.6％，CPI數據再創40年來新高，緊接即將公布FED利率決策，市場預期FED為因應通膨嚴重，恐加大升息力道來到三碼，但我認為重心應放在FED會後聲明，股市已先跌提前FED升息利空，不論升息兩碼或三碼，市場都有可能先以利空出盡來解讀，但這恐怕也只會是反彈，不會對股市產生趨勢性影響。隨著FED升息及貨幣緊縮，大盤自元月見高後下跌五個月，跌幅約三千點，三月份時拉出近千點下影線，市場認為利空已出盡，但四月又再跌1100點，5月拉出1200點下影線，利空已反應完了？6月再跌800點，暫時大盤守住前低15616，未來沒人能保證不再破底。

5月強拉下影線，6月行情可期待？

FED升息造成消費者信心指數創歷史新低，科技股首當其衝，那斯達克及費半指數再破底，今年以來已經大跌3成，台股與美國科技股連動性高，今年台股僅跌12%相對抗跌，另外，產業結構也是以科技股為主的韓股指數自3316跌到2436，跌幅達26%，台股真能獨善其身？還是終將補跌？五月份台股雖拉出1200點下影線，但整個月僅上漲200點，如今6月還沒過完已跌800點，如同3月、4月走勢翻版，當時拉出千點下影線，4月緊接大跌千點，當時5月中下旬我在專欄多次提醒，勿把反彈當作回升，指數反彈到16800已達滿足點，量價背離下指數難過季線，量是價的先行指標，無量反彈是開啟人道走廊逃命。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1494期】

相關新聞

蔡明彰觀點：陸股後來居上 連結台股哪些股票？

萬寶投顧蔡明彰強調，美國股市一向是全球股市的龍頭，但將從6月15日FOMC之後，美國股市火車頭的角色減弱，各國股市走勢開始分道揚鑣

中國車市起飛 台股供應鏈看誰？

國際股市走入熊市，台股死撐在萬六，不見得是好事，整體市場信心不足下，資金往往會獨強於某個市場、某個族群。中國股市就是在這樣的逆勢下爆發的

比亞迪大漲下的車電受惠股

美股大跌，通膨成顯學，今年美國升息的情況下，台灣預估也會同步升息，這一波升息原因除了戰爭、印鈔還有石油供應問題，儘管市場樂觀看待經濟成長

台股打完雙腳了？疫後怎麼走？

美國公布5月CPI達8.6％，CPI數據再創40年來新高，緊接即將公布FED利率決策，市場預期FED為因應通膨嚴重，恐加大升息力道來到三碼

萬六保衛戰 個股強弱分明

在美國通膨持續創下新高的情況下，FED可能採取激烈升息的方式打壓通膨，連帶美國股市出現劇烈的下跌走勢，三天之內跌掉了兩千點

掃封城利空 成長股走彈升第一波

台股受美股近期高通膨衝擊下，週二一開盤就失守萬六大關，以15,975點開出，隨後在金融股因反應升息利多下，金融族群走強

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。