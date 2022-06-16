台股打完雙腳了？疫後怎麼走？

【撰文／王榮旭】

美國公布5月CPI達8.6％，CPI數據再創40年來新高，緊接即將公布FED利率決策，市場預期FED為因應通膨嚴重，恐加大升息力道來到三碼，但我認為重心應放在FED會後聲明，股市已先跌提前FED升息利空，不論升息兩碼或三碼，市場都有可能先以利空出盡來解讀，但這恐怕也只會是反彈，不會對股市產生趨勢性影響。隨著FED升息及貨幣緊縮，大盤自元月見高後下跌五個月，跌幅約三千點，三月份時拉出近千點下影線，市場認為利空已出盡，但四月又再跌1100點，5月拉出1200點下影線，利空已反應完了？6月再跌800點，暫時大盤守住前低15616，未來沒人能保證不再破底。

5月強拉下影線，6月行情可期待？

FED升息造成消費者信心指數創歷史新低，科技股首當其衝，那斯達克及費半指數再破底，今年以來已經大跌3成，台股與美國科技股連動性高，今年台股僅跌12%相對抗跌，另外，產業結構也是以科技股為主的韓股指數自3316跌到2436，跌幅達26%，台股真能獨善其身？還是終將補跌？五月份台股雖拉出1200點下影線，但整個月僅上漲200點，如今6月還沒過完已跌800點，如同3月、4月走勢翻版，當時拉出千點下影線，4月緊接大跌千點，當時5月中下旬我在專欄多次提醒，勿把反彈當作回升，指數反彈到16800已達滿足點，量價背離下指數難過季線，量是價的先行指標，無量反彈是開啟人道走廊逃命。