比亞迪大漲下的車電受惠股

【撰文／黃清照】

美股大跌，通膨成顯學，今年美國升息的情況下，台灣預估也會同步升息，這一波升息原因除了戰爭、印鈔還有石油供應問題，儘管市場樂觀看待經濟成長，但市場顯然不買單，美股三天跌掉2400點破低，再多的反彈都掩蓋不了空頭的趨勢，全球股市受到影響，只有一個市場例外，就是陸股。

上證指數長期在3000~4000點上下震盪，這一波國際股市回檔同樣受害，但反彈過後指數卻站穩季線之上，率先走出反彈格局。這一波陸股反彈其中汽車股的走勢特別強，比亞迪又創下歷史新高了，市值突破兆元，日前更傳出打入特斯拉的電動車電池供應鏈，手款採用的車型將是Model Y。比亞迪是中國最大的新能源車企業，近年積極布局動力電池領域，之前動力電池主要供應自家電動車及油電混合車使用，去年開發出刀片電池後，由於體積較小，且穿刺後不會有爆燃問題，技術受到外界肯定，並傳出特斯拉有意採用，但遲遲未獲得證實，目前比亞迪的電池市占率已經超越松下，位居全球第三，僅次LG及寧德時代。比亞迪從2019年的165到今年，已經大漲95%了。

比亞迪供應鏈備受矚目

台股的比亞迪供應鏈有哪些？特斯拉有貿聯，比亞迪有胡連(6279)，同樣是做連接器的兩間公司，時常被拿來做比較，胡連除了是比亞迪的供應鏈外，同時也出貨給長安汽車，長安汽車近年表現也很強勁，2019年低點8.55元，今年已經來到18.69元了，短短不到三年大漲118.6%。另外像鄭州日產、東南汽車、長豐汽車、東風裕隆，其它還包括東風渝安、奇瑞、一汽、長城等OEM車廠均 為胡連的客戶。其中以長安9%、比亞迪8%為最多，相較於長安汽車近期股價大漲，比亞迪創歷史新高，身為供應鏈之一的胡連股價剛站上年線，橫盤整理，是否有機會走出一波行情呢？內資外資同站買方，題材、籌碼、技術面集聚一身。