中國車市起飛 台股供應鏈看誰？

【撰文／黃清照】

國際股市走入熊市，台股死撐在萬六，不見得是好事，整體市場信心不足下，資金往往會獨強於某個市場、某個族群。中國股市就是在這樣的逆勢下爆發的，上證指數今年僅跌9.19%，對比美股四大指數跌幅20~30%、俄股20%、德國、法國、韓國跌幅16%，中國股市相對抗跌，主要原因也是我先前一再強調，高基期、高本益比的市場跌下來空間是很大的，同理低基期、低本益比的市場上漲間也是相當強的。

中國車市受到疫情影響，今年上半年表現略有衰退，原先市場預期的復甦，恐怕延宕至下半年，但今年中國汽車股的股價上半年就已經在反應了，是下半年訂單超乎預期嗎？最主要是受惠政策利多，中國政府為了提振經濟，計畫要減少課徵部份乘用車的購置稅，據了解，長城汽車(02333)已完成燃料電池乘用車的產品規劃，並計劃以獨立品牌推出，定位高端。原本長城汽車燃料電池乘用車品牌及產品內部已準備就緒，原計劃今年第二季度推出，但疫情因素估計要推遲到年底。現在上海解封了，中國的新能源車產銷率先復甦，這對OEM的汽車零組件族群來說是相當大的利多，果然5月營收陸續出現反應。