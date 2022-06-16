蔡明彰觀點：陸股後來居上 連結台股哪些股票？

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，美國股市一向是全球股市的龍頭，但將從6月15日FOMC之後，美國股市火車頭的角色減弱，各國股市走勢開始分道揚鑣，通膨嚴重的歐美股市恐怕長期底部尚未出現。通膨可獲得控制的大中華市場逐漸打底，並在下半年有一波中期反彈。

現在聯準會陷入兩難，若6月15日不升息三碼，將被外界認為打壓通膨缺乏決心，但下藥過猛將引來經濟衰退。

美國今年第一季GDP萎縮1.4％，遠低於前一季的6.9％，這是疫情爆發2020年以來首次負值，市場將原因歸諸於通膨及貿易逆差，樂觀以為通膨利空很快過去，但5月CPI 8.6％又創新高，6月估計8.7％～8.8％，因而第二季GDP下調至0.9％，距離負值只有一步之遙。

連續二個季度GDP負值就定義經濟衰退，經濟衰退是投資人最害怕面對的環境，股市必然熊市大跌，並且可能爆發金融風暴。

如今最擔心的黑天鵝就是通膨惡化，使聯準會6月15日、7月27日都每次升息三碼，導致美國GDP在今年第四季到明年第一季，連續二季負成長，美國落入經濟衰退的困境。

萬寶投顧蔡明彰強調，近來美國四大指數道瓊、標普、那斯達克、費城半導體同步破底，透露對聯準會一次升息三碼的不安。究竟美國經濟會不會硬著陸，現在沒有明確答案，但對升息最敏感的那斯達克今年來重挫31％、費半大跌32％，因為經濟衰退將壓縮民眾對消費電子產品的需求。

目前手機、PC、電視、板卡的終端需求急凍，這四大重災電子股自第二季開始獲利將明顯下滑，光是消化庫存就至少需要二季，最快股價跌到第三季才能試探性承接。

台股加權指數今年來下跌12％，論績效比歐美股市來得抗跌。歐洲的德國、法國股市下跌16％，與美國同樣通膨惡化，5月歐元區CPI 8.1％寫下新高，歐洲央行將在7月升息，若壓不住通膨，9月會加大升息力道，因而德法股市近來破底。

不過，迄今台股尚未跌破前次低點15,616點，大陸及香港股市也沒有破底。原本落後的上證指數近一個月急起直追，大漲8％，今年來只下跌8％，陸股的績效開始超越國際股市的平均水準，這是明顯陸股轉強訊號。

由於大陸5月CPI 2.1％，沒有通膨上升，人行也採取寬鬆貨幣政策，更重要大陸封城已衝擊經濟，第一季GDP 4.8％低於預期，第二季必然更差，想要達成今年目標5.5％難度很高，可是不要低估中國官方的手段及效率，會用各種政策來拉升GDP，尤其對比美國通膨惡化加大升息，國際資金將從歐美股市減碼，而投入了大陸、香港股市，連帶大中華市場的台股也受惠。

中國官方將放寬網路科技公司的監管，在美國上市的阿里巴巴、百度、拼多多、京東、滴滴近一個月走強，與那斯達克的破底，蘋果、微軟、特斯拉的走弱形成鮮明對比。

萬寶投顧蔡明彰強調，資金永遠往有錢賺的地方跑，大陸網路科技股最壞已成過去，可望吸納自美國科技股流出的資金。

台股電子股與美國科技股連結較大，台積電(2330-TW)前10大客戶有7家是美國公司，佔營收7成，但聯發科(2454-TW)手機晶片的客戶幾乎都是中國品牌手機，股王矽力-KY(6415-TW)與大陸市場關係密切。

近一個月台積電小跌0.39％，但聯發科上漲4.86％，矽力-KY上漲0.61％，透露重大訊號。

如何連動陸股走強，而投資台股獲利。最直接是鎖定陸股ETF，近一個月績效平均漲9％，元大滬深300正2(00637L-TW)更達18％，也可進一步從大陸拉抬GDP的各種政策尋找相關的台股機會。

新能源汽車下鄉補貼政策，比亞迪市值破1兆人民幣，今年來上漲24％，台股電動車電池材料的康普(4739-TW)、美琪瑪(4721-TW)、華新(1605-TW)展望良好，今年來康普、美琪瑪僅小跌3％～8％，華新因轉型新能源獲得法人買盤，今年來大漲逾60％。

萬寶投顧蔡明彰強調，房地產影響大陸GDP有吃重角色，降息及放鬆買房條件，大陸地產股出現重大轉機，但台灣央行持續升息及打房政策，營建股無法連動上漲，但通膨使資產股保值，資產股反而較有表現空間。

的確，股價績效也印證這個邏輯。資產實力堅強的三檔資產股今年來股價正報酬，擊敗大盤。裕隆(2201-TW)今年來上漲8％，大同(2371-TW)上漲12％，三陽工業(2206-TW)上漲21％，近來大同、三陽股價寫下今年新高。

過去資產股為人詬病是炒作土地資產，但本業都虧損。大同去年EPS 1.57元，除了認列房地產收益外，本業轉向綠能的電動巴士儲能，在未來三年資產活化就有200億元，一個股本的獲利。

三陽來自本業機車、汽車及轉投資農林(2913-TW)業外收益，第一季EPS 1.25元，創12季新高，又宣佈處分土地，可貢獻EPS 1.3元及注資30億元取得鋁電池儲能公司的主導權。大同、三陽轉型綠能產業，並且活化資產，成抗通膨明星。

台股有個問題，6成以上外資是美系外資。美國眾院通過海運改革法案，監管海運運價，美系外資視為利空，貨櫃三雄週三收黑，可是大陸法人不這麼看，認為運價取決供需，目前仍是需求大於供給，大陸出口旺季即將到來，中遠海控大漲，長榮(2603-TW)與中遠海控同屬海洋聯盟，在亞洲到美國航線做相同生意，但走勢不同，說明美系外資的操作存在盲點。

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