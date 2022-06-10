台股進行季線攻防戰 個股操作策略為何？

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，市場正等待美國公佈5月CPI，估計可能比4月略降，股市已提前反應，大盤自15616反彈至今已超過千點，如今面臨季線攻防戰，量縮過關難度很高，大家則要堤防，最近油價漲到每桶120美元，夏季用油高峰油價恐近一步攀升，FED下周升息兩碼無懸念，重點在於會後聲明，若外打通膨7~9月更加鷹派，股市將面臨重大打擊，科技股對利率敏感，今年來那指及費半分別大跌22％及23％，遠高於道瓊跌9.4％，與美國科技股連動高的台股僅跌8.5％相對抗跌，這是因為部分金融及傳產相對有撐導致，今年二線晶圓代工聯電(2303)、力積電(6770)及世界先進(5347)分別大跌19.4％、22.3％及34.8％，高階製程晶圓代工龍頭台積電(2330)跌11.5％最少，升息循環已把科技股的疫情紅利抵銷，半導體巨擘Intel看淡本季前景，電子短線彈高後壓力逐漸浮現。

短線留意高檔出現爆量上影線或黑K棒，如富鼎(8261)、三福化(4755)、山富(2743)及華新(1605)等…若三日內不再創高，恐怕就是高檔有人倒貨的訊號，另外，當股價來到季線或年線壓力也不宜追價，例如合晶(6182)、穩懋(3105)都壓在季線以，雙鴻(3324)及世芯(3661)碰到季線馬上就又跌下來，法人不斷調節即使業績再好也要先行避開例如ABF載板三雄或部分IC設計智原(3035)、創惟(6104)等。

大盤未再破底前，部分主力或法人仍會針對個股點火拚績效，籌碼乾淨是第一要件，沉澱許久的蘋概就成為法人點火對象，就連鴻海(2317)這種大牛股也罕見的大漲16％，臻鼎(4958)、致伸(4915)及華通(2313)也都收復所有均線，大立光(3008)及晶技(3042)也有見到有法人的影子，良維(6290)可望受惠蘋果iPhone 充電接口由 Lightning 更換為USB Type-C，基期相對低，可望落後補漲。

台積電股東會釋出今年業績增加3成的利多，車用及HPC訂單彌補消費電子的缺口，車用、網通及伺服器今年受惠晶片缺貨緩解，業績較不受到消費電子需求的影響，上半年業績成長強勁，例如、神準(3558)今年Q1EPS達4.78元，比去年Q1EPS1.83元大增1.6倍，年以來大漲86％，是台股今年最飆的個股之一，網通廠宇智(6470) )今年Q1EPS1.21元，也比去年Q1EPS0.79元成長50％，4月營收創18個月來新高後，5月營收月增6％，創下單月歷史次高紀錄，估全年EPS6~6.5元，目前股價70元出頭，本益比約僅12倍，通路商全科(3209)及網通設備廠長珵(8097)也值得留意。

全科銷售大陸網通廠及台資一線網通大廠，今年Q1EPS1.32元，比去年Q1EPS0.92元增加不少，前5個月累計營收245.1億元年增達23％，估今年EPS上看4.5~5元，目前股價42元不到，而長珵Q1EPS雖只有0.57元，但與去年全年EPS虧損0.31元相比，今年營運轉機性大，尤其Q2開始國外電信訂單出貨，4月單月EPS達1.1元，1個月賺比Q1單季獲利多出近倍，近期股價漲多高檔震盪，估今年EPS挑戰8元，若籌碼換手成功，不排除再漲。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

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