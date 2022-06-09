台積電鴻海小群山特定買盤加溫？

【撰文／陳子榕】

台股週二(6/7)收16,512點，下跌93點，成交量1,872億元；台股近期量縮震盪，政策力守萬六，外資五月回補台股近800億，在內資力守台股下，外資六月可望持續買超台股，指數可望先沖萬七大關。

近期觀察電子股有利空鈍化反覆打底的味道，儘管市場仍多空雜陳，反覆反應高通膨與庫存調整的壓力，但已有兩跡象顯示台股已利空不跌:(1)之前受到中國封城衝擊的蘋果供應鏈:鴻海(2317)與和碩(4938)股價逐步上揚，鴻海股價從底部99.7元附近，漲至短高116元，漲幅高達17%，指數尚未站上萬七，但鴻海股東會釋出好消息之下，鴻海股價成為台股多頭指標，並帶領之前最弱勢的蘋概股谷底翻揚，像和碩也打出漂亮的碗型底，由64元漲至69.5元，漲幅8%，弱勢的大立光(3008)股價可望由弱轉強，谷底翻揚，電子權值股近期已出現利空不跌的跡象；(2)高庫存的個股雖然正在消化庫存，但股價未再破底。砷化鎵三雄:穩懋(3105)、全新(2455)、宏捷科(8086)股價最壞的時機已過。例如穩懋(3105)公布5月合併營收18.29億元，月增1.55%、年減11.23%；累計前5月合併營收91.92億元，年減8.85%。穩懋5月仍受智慧型機庫存調整衝擊，需要進行庫存去化，穩懋今年第一季業績下滑，主要來自中國智慧機需求下滑所致，雖然庫存仍在消化，但PA三雄股價已獲投信買盤回補，股價脫離走出谷底。

台股電子族群對下半年的利空擔憂已大致反應，短線支撐浮現，尤其是先前跌幅相對較重的電子股對利空開始鈍化、跌無可跌，整體來看電子股有止穩的現象。適逢近期科技大事，蘋果WWDC全球開發者大會登場，市場對蘋果i14新機關注程度升高。