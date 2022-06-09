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聖約翰科大112學年擬部分停招 7月前需籌6000萬元

六月持股大轉換 誰是投信的新歡？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／張文赫】

時序又到了六月份，投信作帳的時間點，搶搭投信的轎子是每個季底賺一波投資人必做的功課，但是搭轎子不要搭錯，現階段個股差異會很大，所以六月持股要大轉換，尤其特別小心投信認養變棄養。

ABF載板到底多還是空？

過去兩年ABF載板人見人愛，人手一張，但是今年可不能再用過去的思維，最近外資對於ABF載板多空論戰，先是摩根士丹利證券出具最新報告開出降評第一槍，認為ABF載板今年缺口僅剩5-7%，低於去年的19%，未來數季漲價可能暫停，將台灣載板三雄評等降至中立，目標價大砍35-40%。

緊接著麥格理證券也提出報告認為，愈來愈多應用採小晶片IC設計架構，ABF迎來結構性的需求增加，估計2022～2025年供應與需求間的短少缺口，幅度仍是明顯的13～16%。

那ABF載板到底要看多還是要看空?當然外資報告是很重的參考依據，但是真金白銀的買單才是最實際，觀察國內投信的動作，到6/7為止，投信對景碩連11賣，南電連11賣，欣興連9賣，就算景碩公布5月營收創新高也沒用，投信還是賣，我認無在投信賣單不停止之前，股價很難有起色。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1493期】

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