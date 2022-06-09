航運進入旺季 航空疫後商機爆發

【撰文／王榮旭】

主計處公布5月CPI指數創近10年最大漲幅，已連續三個月飆破3%，主要因原物料通膨嚴重，民生物資包括玉米、雞蛋、肉類漲幅皆創波段新高，原油、天然氣價格同樣持續創高，負責大宗物資運輸的散裝輪最受惠，慧洋-KY(2637)公布五月營收26.41億，營收已連三個月創高，五月公佈自結EPS1.75元， 5月受到業外匯損影響，營業利益率已來到58%，主要受惠5月共10艘船舶換約帶動，目前旗下總計140艘散裝船，今年預估船舶換約漲幅可望達到四成以上，目前累計前五月獲利已達7.17元，上調全年預估獲利2個股本以上，目前散裝船舶供需嚴重失衡，加上明年兩大環保新規上路，散裝船舶業者大者恆大，股價領先大盤站回所有均線，本益比僅五倍，有機會挑戰前高109元。

散裝進入旺季慧洋獲利拚翻倍

先前貨櫃景氣利空頻傳，SFCI指數五月出現止跌回穩，運價已連續上漲三周，中國4、5月封城導致企業產品出貨遞延，6月開放解封後將有助運價上漲，加上月底貨櫃三雄即將除權息，陽明6/27配發20元現金股利，長榮則在6/29配發現金股利18元，緊接貨櫃將進入傳統旺季，年底感恩節將刺激貨運需求，在大環境全球塞港持續、美西碼頭談判尚未解決下，運價愈小不易，但要回到去年那樣大幅成長，長榮今年獲利仍估50元以上，獲利雖比散裝輪高，但因已大漲一段有前波套牢賣壓，反觀散裝輪籌碼較乾淨，股價已準備創高，整理姿態相對高。