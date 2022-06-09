快訊

聖約翰科大112學年擬部分停招 7月前需籌6000萬元

領先大盤走高 網通+車用怎麼挑？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

大盤這波反彈千點，指數一度來到16800，但成交量跟不上來，日均量更是降到兩千億左右，量是價的先行指標，指數即使無量過季線也會再拉回，綜觀來看目前仍屬反彈行情，美國科技股指數那指及費半自高點修正超過2成，至今仍上未站上季線，台股這波跌16%相對抗跌，但也要提防美股若再彎頭向下，台股恐要補跌，本週市場聚焦美國CPI，攸關下週FED利率決策方向，即使CPI指數低於市場預期的8.1~8.3，但台股已經先漲了千點，利多恐怕也不會有太多的反應，倘若CPI居高不下，台股反彈行情將結束，觀察中國6月解封帶動原油價格再創新高，油價是通膨的核心，即使最近金屬及農產品報價有下跌，但整體通膨壓力仍難緩解，世銀才剛再次大砍今年全球GDP從4.1%大降到2.9％，眾多數據顯示股市並無V轉向上的條件，比較有可能的走勢是來回打底，等待籌碼沉澱，操作上切勿追高殺低。

網通晶片緩解，智易5月營收創高

大盤要動，權王台積電必須要表態，但股價還是壓在季線以下，即使股東會釋出今年業績再增3成利多，股價拉出紅棒但成交量卻萎縮，市場追價意願低，因為明年能否再像今年這樣高成長已經變得很難說，觀察二線晶圓代工營收雖持續創高，但股價老早修正一段，聯電今年跌幅近兩成，世界先進僅有8吋廠跌幅更大達34%，晶圓代工訂單過去塞車，未來恐怕不塞，這狀況有好有壞，去年受缺晶片之苦的車用及網通族群，今年受惠晶片緩解，產品出貨抵銷不少消費下滑的壓力，智易(3596) 5月營收42.47億大舉創高，月增59.38%，年增37.71%，股價順勢回測年線後已緩步墊高，投信4月進場後不離不棄，股價領先大盤收復所有均線，站上125元頸線重啟多頭。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1493期】

延伸閱讀

台股攻高 再現九千金

台股散戶變少了

美CPI升息變數仍在 法人：台股短線維持反彈格局

繼續吃下蘋果訂單？傳台積電今年稍晚量產M2 Pro晶片

相關新聞

台積電鴻海小群山特定買盤加溫？

台股週二(6/7)收16,512點，下跌93點，成交量1,872億元；台股近期量縮震盪，政策力守萬六，外資五月回補台股近800億，在內資力守台股下，外資六月可望持續買超台股，指數可望先沖萬七大關

六月持股大轉換 誰是投信的新歡？

時序又到了六月份，投信作帳的時間點，搶搭投信的轎子是每個季底賺一波投資人必做的功課，但是搭轎子不要搭錯，現階段個股差異會很大，所以六月持股要大轉換，尤其特別小心投信認養變棄養

航運進入旺季 航空疫後商機爆發

主計處公布5月CPI指數創近10年最大漲幅，已連續三個月飆破3%，主要因原物料通膨嚴重，民生物資包括玉米、雞蛋、肉類漲幅皆創波段新高

領先大盤走高 網通+車用怎麼挑？

大盤這波反彈千點，指數一度來到16800，但成交量跟不上來，日均量更是降到兩千億左右，量是價的先行指標

Q2近尾聲 鎖定財報黑馬股

先前我表示美股利用Nvida利空趕底，代表指數修正將近尾聲，果然台股5/12當日最低點15616出現後隨即反彈，當時我看好將有近1100點的反彈行情

蔡明彰觀點：面板跌破現金成本 衝擊最大不是面板雙虎而是它

萬寶投顧蔡明彰強調，台股自低點15,616點，反彈1,000點後，短線進入了季線反壓攻防戰。由於大盤量縮，季線壓力不會一、二次就順利站上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。