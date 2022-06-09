領先大盤走高 網通+車用怎麼挑？

【撰文／王榮旭】

大盤這波反彈千點，指數一度來到16800，但成交量跟不上來，日均量更是降到兩千億左右，量是價的先行指標，指數即使無量過季線也會再拉回，綜觀來看目前仍屬反彈行情，美國科技股指數那指及費半自高點修正超過2成，至今仍上未站上季線，台股這波跌16%相對抗跌，但也要提防美股若再彎頭向下，台股恐要補跌，本週市場聚焦美國CPI，攸關下週FED利率決策方向，即使CPI指數低於市場預期的8.1~8.3，但台股已經先漲了千點，利多恐怕也不會有太多的反應，倘若CPI居高不下，台股反彈行情將結束，觀察中國6月解封帶動原油價格再創新高，油價是通膨的核心，即使最近金屬及農產品報價有下跌，但整體通膨壓力仍難緩解，世銀才剛再次大砍今年全球GDP從4.1%大降到2.9％，眾多數據顯示股市並無V轉向上的條件，比較有可能的走勢是來回打底，等待籌碼沉澱，操作上切勿追高殺低。

網通晶片緩解，智易5月營收創高

大盤要動，權王台積電必須要表態，但股價還是壓在季線以下，即使股東會釋出今年業績再增3成利多，股價拉出紅棒但成交量卻萎縮，市場追價意願低，因為明年能否再像今年這樣高成長已經變得很難說，觀察二線晶圓代工營收雖持續創高，但股價老早修正一段，聯電今年跌幅近兩成，世界先進僅有8吋廠跌幅更大達34%，晶圓代工訂單過去塞車，未來恐怕不塞，這狀況有好有壞，去年受缺晶片之苦的車用及網通族群，今年受惠晶片緩解，產品出貨抵銷不少消費下滑的壓力，智易(3596) 5月營收42.47億大舉創高，月增59.38%，年增37.71%，股價順勢回測年線後已緩步墊高，投信4月進場後不離不棄，股價領先大盤收復所有均線，站上125元頸線重啟多頭。