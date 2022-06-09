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Q2近尾聲 鎖定財報黑馬股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

先前我表示美股利用Nvida利空趕底，代表指數修正將近尾聲，果然台股5/12當日最低點15616出現後隨即反彈，當時我看好將有近1100點的反彈行情，台股反彈至今近一個月，指數最高來到16811挑戰季線遇壓，反彈近千點的行情投資人有抓到嗎?反彈完後的選股又該怎麼看?我認為低估優質電子股將走自己的路，又如我不斷提醒高估股，縱然有反彈仍需站在賣方，低估股逢低積極買，看好的封測股台星科、矽格在大盤止穩時領先創高，今年全年分別預估獲利可達6、7元，股價即使創高，本益比仍不到十倍，我認為將來行情仍可期待。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1493期】

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