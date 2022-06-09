蔡明彰觀點：面板跌破現金成本 衝擊最大不是面板雙虎而是它

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，台股自低點15,616點，反彈1,000點後，短線進入了季線反壓攻防戰。由於大盤量縮，季線壓力不會一、二次就順利站上。

季線攻防結果取決於二個變數，6月10日發佈的美國5月CPI、6月15日舉行的FOMC。市場估5月CPI 8.1％～8.2％，核心CPI 5.9％，都會較4月下降，預期通膨觸頂回落，在CPI尚未發佈前，最敏感的通膨指標為美國10年期公債收益率，來到三週來高點3.05％，但週二拉回低於3％。

台股權值電子台積電(2330-TW)、聯發科(2454-TW)、矽力-KY(6415-TW)等帶頭反攻。不過，國際油價徘徊在120美元，高盛喊夏天漲到140美元，要小心本週內10年期公債收益率若再站回3％以上，台股挑戰季線的難度將增加。

6月15日FOMC應會如預期升息二碼，聲明更重要，若暗示7月及9月都會持續每次升息二碼，強烈鷹派立場將再次重創全球股市，反之暗示9月升息幅度會縮小到一碼，美股將帶動台股再漲，此時台股或有機會攻向17,000點，成交量也會明顯放大。

萬寶投顧蔡明彰強調，每個產業的景氣拐點時間不同，手機、PC、面板、板卡等消費電子的景氣反轉最早出現，車用、網通、資料中心等尚未供過於求，因而先進製程晶圓代工為主的台積電，今年營收仍成長30％，營收、毛利率、EPS都較去年成長沒問題，剩下唯一麻煩是整個晶圓代工的估值受大環境影響而下調。

台積電不容易再享有20倍以上本益比，換言之漲到600元以上的機率有限，其實週三股東會，台積電董事長劉德音坦言，未來幾年台積電將迎接挑戰，這部分大家都忽略了。

2020年第四季起，全球晶片供應短缺，身為全球最大晶圓代工的台積電炙手可熱，從那時候迄今至少漲價三次，分別2020年年底、去年8月及近期，使得台積電大賺特賺，淨利率突破40％，這樣高的淨利在代工業非常罕見。

台積電前十大客戶有7家是美國科技公司，美國客戶為台積電貢獻7成收入，台積電與美國客戶相互依賴，本身就是變數。代工價格漲太多引發美國企業不滿，尤其今年普遍生意難做，為何只有台積電一枝獨秀？

近來傳出谷歌將產品交由三星4奈米代工，無法再承受台積電昂貴代工價格。當今年上半年有些晶片供過於求現象，近來台積電再漲價的計劃是否能夠實現不無疑問，這就是劉德音所講的挑戰。

台積電太厲害，厲害到美國政府對台積電戒心提高。拜登總統訪問三星電子，三星電子斥資170億美元在美國蓋第二座晶圓廠，顯然美國政府刻意扶持三星電子，目的制衡台積電，未來幾年要擔心有些台積電客戶將轉向三星電子投產。

萬寶投顧蔡明彰強調，平心而論，台積電的挑戰在未來幾年，現在不必杞人憂天，但有些產業景氣拐點已出現，股價拉警報了。

通膨惡化排擠消費最嚴重是電視銷量大減，因為一台電視可看5～7年，在所有消費電子產品耐用時間最長，於是消費者延後購買，也造成面板產業景氣由盛而衰最快速。

去年第二季EPS，友達(2409-TW)、群創(3481-TW)還在2元以上，今年第一季友達降至0.54元，群創只剩0.18元，毛利率較景氣高峰至少腰斬，由於6月上旬所有電視面板價格較去年7月高點大跌五成，全數跌破現金成本，台股面板廠商估計第二季開始虧損，更慘是第三季景氣仍看壞，價格持續看跌，虧損再擴大。

面板廠商在過去歷史經驗，跌破現金成本唯有減產自救，友達、群創自去年股價最高點都已達到腰斬，長期底部尚未出現，但短期內不見得重挫，倒是面板關鍵零組件的產業景氣拐點接著出現，短中期的股價有風險。

面板驅動IC是過去二年價格漲幅最大的零組件，聯詠(3034-TW)、矽創(8016-TW)、天鈺(4961-TW)、敦泰(3545-TW)去年EPS分別63元、50元、34元及30元，遠高於疫情前的獲利水準，但好日子要結束了。

產量最大的聯詠5月營收109.84億元，創9個月低點。矽創15.97億元，創14個月低點，並且年衰退16％。天鈺18.63億元，年衰退9％。注意要判斷產業景氣是否反轉，月營收的年增率由正轉負就要小心。

面板廠商的電視面板價格跌破現金成本就被迫減產，對友達、群創股價未必是利空，但將減少對面板驅動IC的訂單，這些過去紅透半邊天的IC設計，營收、毛利率、EPS將反轉下滑，股價將落入熊市，而且高價IC有個特性，牛市漲起來一飛沖天，熊市也可能深不見底。

以鴻海集團的天鈺為例，2020年起漲才19.3元，市場給予10倍的本益比，但景氣突然大好，漲到395元，波段狂漲近20倍，但現在跌回186元，較最高下跌53％。鴻海集團今年初大舉處分天鈺9,000張，賣在200元以上，顯然大股東也逢高調節。

敦泰最神奇，疫情前2019年EPS虧損0.63元，2020年起漲22.45元，最高2021年298元，波段大漲12倍，現在118.5元，較最高點重挫59％，如此飆漲，有人全身而退，但也有人高檔承接。

神盾(6462-TW)全數處分3,400張、持股16％的敦泰，賣在近200元，大賺53億元，但PC大廠宏碁(2353-TW)為了鞏固料源，斥資15億元承接敦泰，顯然買在高點，目前帳面損失6億元，一旦景氣反轉就不會缺料，何必喝牛奶養一頭牛呢？

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