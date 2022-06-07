蔡明彰觀點：美股科技龍頭示警 範式轉換考驗相關台股電子

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，近來華爾街談論全球股市已來到範式轉換換的關鍵時刻，所謂範式轉換就是打破舊有的既定模式，必須用新思維來看待全球股市。

主要是通膨、戰爭、升息三大變數交互作用，全球股市將打破2008年金融海嘯來的長期牛市模式，而範式轉換的最大變化將是過去14年漲最多的科技股走下神壇，而這個改變將持續很長時間，12個月或24個月都有可能。

這對不少信奉電子股的投資人簡直不敢相信，不過仔細一看，與台股電子股高度相關的美股龍頭科技股爆發重大利空。

記憶體大廠美光遭投行降評至減碼，並大砍目標價。通膨上升使美光的手機及PC業務曝險，美光來自手機、PC等消費電子占營收50％，甚至利率上升、經濟放緩及庫存過剩，美光的車用記憶體晶片也會開始跌價，雖然資料中心業務相對穩健，但占美光營收不到30％。

美光今年來下跌27％，對比台股記憶體華邦電(2344-TW)下跌15％、旺宏(2337-TW)僅小跌4％，南亞科(2408-TW)下跌15％，台股DRAM族群抗跌。可是，終端需求下滑，手機及PC記憶體第二季跌幅擴大，尤其5～6月更為明顯，若相關個股5～6月營收不如預期，恐股價補跌。

萬寶投顧蔡明彰強調，當市場一片看好電動車，特斯拉馬斯克卻潑下一盆冷水，語出驚人表示，經濟後市展望不佳，特斯拉將全球大裁員10％。

馬斯克近半年對美國經濟屢次示警，認為陷入衰退可能持續12～18個月，美國5月汽車銷量1,270萬輛，與4月相比下降11％，這樣數字通常表示經濟正在衰退，特斯拉今年來股價大跌41％，股價呼應馬斯克偏空看法，小心特斯拉股價若不見起色，台股電動車概念股或許突然補跌。

台股電動車概念股有個最大問題，就是來自電動車的營收占比並不高，大多數仍是來自傳統汽油車，如今油價已來到每桶120美元的高檔，汽車銷量受衝擊，今年下半年營收難有成長空間，卻採用電動車概念的高本益比。

最純正的特斯拉供應鏈為貿聯-KY(3665-TW)，車用產品占營收15～20％，其中來自特斯拉佔比5成，今年EPS估20元，本益比15倍。

貿聯-KY的本益比15倍，但其他來自電動車或特斯拉的營收占比不高，卻享有20、30倍本益比並不合理。尤其當馬斯克看法保守之際，範式轉換在未來會發生。

萬寶投顧蔡明彰強調，全球類比IC龍頭德儀通知客戶下半年供需緊張將舒緩，意味晶片將跌價。

過去二年供不應求而大漲價格，類比IC首推電源管理晶片及驅動IC，但現在受手機、PC、面板終端需求不振，價格自第二季開始鬆動。

電源管理IC的指標矽力-KY(6415-TW)、致新(8081-TW)、茂達(6138-TW)，驅動IC的指標聯詠(3034-TW)、天鈺(4961-TW)、敦泰(3545-TW)等，過去二年EPS出現驚人成長，但範式轉換將逐漸回到疫情前、2019年的獲利水準，但這些IC設計今年來股價已重挫，德儀的利空不見得短線再急跌，但溫水煮青蛙才可怕。

今、明二年EPS恐反轉滑落，中長線底部還沒到，德儀示警千萬不要等閒視之。德儀占全球類比IC市占20％，絕對是其他晶片廠的風向球，現在傳出消息是第三季、第四季晶片產能得到緩解。

萬寶投顧蔡明彰強調，大陸業內人士透露，德儀某些晶片3月市場價格還是100元左右，但現在20元就可買得到，這個跌幅高達8成，為何德儀的晶片跌幅這麼大？德儀投資300億美元計畫建造四座工廠，其中一座將在2022年下半年投產，另外一座預計2023年年初投產，所以從今年下半年開始產能大幅增加。

晶片的範式轉換會不會拖累晶圓代工，成熟製程的晶圓代工下半年就會成長放慢，聯電(2303-TW)、世界(5347-TW)、力積電(6770-TW)這波是反彈逃命。先進製程台積電(2330-TW)在下半年出現營運高峰，2023年才會衰退。

2020年疫情開始晶片大缺貨，各大晶圓在2020～2024年間共計86家新晶圓廠擴廠項目，截至35條晶圓生產線開始建造，剩下51條生產線在未來三年開始建設，但計劃趕不上變化，現在出現一波手機、PC砍單潮，導致半導體廠商釋出不少產能。

2022年下半年到2023年初的庫存修正，供需漸趨平衡，不會缺貨，晶片的多頭循環因而結束，一般晶圓廠需要2年以上時間興建，頭已洗下去，建造到一半不可能不做，但未來產能過剩，必然最後衝擊到晶圓代工。

萬寶投顧蔡明彰強調，就是這個遲早會來到的利空，儘管晶圓代工今年EPS仍看好，可是聯電今年來股價下跌21％，世界大跌34％，力積電跌19％，先進製程的台積電跌11％，相對抗跌。

受大陸封城影響，市場對傳產的5月營收存在疑慮，但考慮上海6月起解封，使大陸大宗商品報價上漲，週一中鋼(2002-TW)、中鴻(2014-TW)、大成鋼(2027-TW)已翻揚。

政府7月15日振興國旅上路，55億元補貼觀光業，乘數效果後，至少挹注上百億元活水，對風景區、飯店富野(2736-TW)、老爺知(5704-TW)及主題遊樂園六福(2705-TW)利多較顯著。但市場更關注的是邊境解封，初期以入境商務客為主，對旅行社的雄獅(2731-TW)、鳳凰(5706-TW)利多有限。

貨櫃輪SCFI連漲三週，但上海剛解封，美國線尚未上漲，6月中旬起運價才會明顯上漲。貨櫃三雄目前量能沒有放大，波段漲勢未出現，市場估長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)5月營收受大陸封城影響，將較4月小幅衰退，若月減5％以內，就優於預期，而運價上漲及加徵附加費，6月起營收將回升。

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