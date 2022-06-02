蔡明彰觀點：航運除息行情指標：長榮、慧洋

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，回顧台股5月主旋律是跌深反彈，年初以來跌幅大的電子股急速反彈，最具代表是台積電(2330-TW)，在MSCI季度調整生效前連續三天大漲，共計上漲46元，漲幅9％，挑戰季線556元。

由於台積電的強彈，拉動大盤5月收紅215點，也接近季線反壓。季線又稱生命線，是台股中期多空的分界點，今年1月18,619點做頭後，2月失守季線，4月急跌1,100點，迄今大盤在季線之下已有3個多月，因此台股想翻空為多，第一步必須有效站上季線。

量是價的先行指標，在2月大盤失守季線的時候，當時10日均量3,300億元、20日均量3,000億元，現在10日均量只有2,300億元、20日均量2,400億元，顯然量縮格局，無法一次就順利攻上季線壓力。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股電子股是美國科技股的供應鏈，因此台股多空節奏緊跟那斯達克。可是問題來了，那斯達克5月仍收跌2％。通膨壓力揮之不去，對比之下，台股電子股超前反映。一旦那斯達克後繼無力，6月15日FOMC鐵定升息二碼的壓力下，6月上旬在大盤已反彈1,000點前提，必須停看聽。

本波電子股跌深反彈最大的原因是研判美國通膨觸頂回落，美元指數自20年高點105回跌，10年期公債收益率自3年高點3.2％拉回，這二大指標顯示通膨壓力減輕，可是市場會不會誤判，高興太早。

這次全球通膨，尤其以歐美最嚴重。歐元區先行發布5月CPI，德國8.7％創歷史新高，主要天然氣、石油上漲，現在歐盟已決定禁運俄羅斯原油進口，雖然豁免陸地運輸石油，但國際油價看漲，西德州、布蘭特接近每桶120美元，當油價120元，是什麼概念？今年來狂漲60％，歐元區物價下不來，歐洲央行將被迫在7月升息一碼，這是10幾年來首次升息，接下來可能又在9月加大升息二碼，整個歐元區將在2023年經濟衰退。

歐元區若經濟逆風，對全球經濟及股市會投下變數，從歐元區5月CPI創新高得到警訊，美國5月CPI未必如市場預期的下滑。

美國CPI各項因素的權重，看三大部分。房屋租金權重最大，佔30～40％，房價創20年來最大漲幅，今年租金估計再漲10％。另外，能源、食物的權重也很大，現在開車出遊旺季使全美國平均汽油每加侖4.6美元創歷史天價。

由此判斷，5月CPI恐會再度上漲，6月15日FOMC召開前，只有這份5月CPI的物價數據，提防萬一高於8.3％，聯準會升息二碼沒有懸念之外，恐怕將發表強烈鷹派聲明，為什麼？

萬寶投顧蔡明彰強調，拜登總統罕見會面聯準會主席鮑威爾，關鍵字是「通膨」。

11月期中選舉攸關拜登總統是否跛腳，今年選舉最大民怨就是物價飆漲，外界認為，拜登會見鮑威爾是甩鍋，表面上不干涉聯準會的獨立決策，實際上把處理通膨的責任丟給鮑威爾，因此當CPI沒有下跌，鮑威爾使命必達，唯有採取更鷹派的手段。

注意週二拜登會見鮑威爾後，美股由前天高點下跌，同時，美元指數、10年期公債收益率出現反彈，並不認同拜登甩鍋通膨，6月中旬將公布的5月CPI可能爆雷，規避這個不確定變數，權值電子股暫時漲不動，換成中小型電子活潑表現。

週三台積電、聯電(2303-TW)、聯發科(2454-TW)、矽力-KY(6415-TW)休息，愛普*(6531-TW)、紘康(6457-TW)、天鈺(4961-TW)、富鼎(8261-TW)漲停。不過，受終端需求減弱及大陸封城雙重影響，多數電子股第二季財報將衰退，追高有風險。

昆山、上海的封城影響沒有明顯反映在4月營收，5月營收才會真正反映。端午過後發布5月營收將是照妖鏡。

Mini LED龍頭富采(3714-TW)示警第二季營收受大陸封城，將較第一季衰退，因此判斷第二季EPS低於1元，全年EPS不如預期的4元水準。

汽車零組件大廠同致(3552-TW)受大陸封城影響，若非股價遭警示，被迫公佈業績，否則不知道4月虧損EPS 0.21元，可是股價自低點124.5元來強彈5成，推估第二季EPS將遠低於第一季的2.49元，全年也可能達不到市場估計的9元水準，實際本益比近30倍了。

萬寶投顧蔡明彰強調，建議選股聚焦第二季財報。

確實有受到大陸封城及終端需求減弱影響，但股價不跌反漲，這種股票空方因應。業績成長，但股價沒漲到，多方策略。股價最終漲跌的方向會回歸企業獲利。

其中，上海開始全面解封，但對航運的正面效益是漸進的。

以貨櫃輪而言，上海港進出的人員必須具備72小時核酸陰性檢測，還是很麻煩。美國年底感恩、聖誕節採購旺季的庫存備貨，將從7月中下旬展開，所以亞洲到美國線運價是漸進上漲，並不是現在就一口氣大漲。

反映在貨櫃三雄股價，當然是緩步推升。長榮(2603-TW)5月下跌3％，沒漲到，週三站回季線，6月29日除息前會有表現。

上海解封後，房地產、基礎建設才會促使鐵礦石回補庫存，連跌6天的海岬型指數，週二出現反彈，散裝輪股價才有漲升題材。

6月8日除息的慧洋-KY(2637-TW)週三站上百元，是散裝輪要發動的明確訊號。航運股在6月除息的股票還有台驊投控(2636-TW)、中菲行(5609-TW)、正德(2641-TW)等。

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