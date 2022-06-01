晶碩進軍美妝 從眼到臉全都美！

【撰文/陳澤樂】

和碩（4938.TW）集團醫材成員-隱形眼鏡鏡片商晶碩光學（6491.TW）去年大賺17.84元，創歷年新高，成和碩賺錢小金雞，集團大家長童子賢培育接班梯隊，2021年將晶碩董事長交給副董事長郭明棟，接任一年來晶碩成績亮眼。

2021年晶碩利用矽水膠作為保濕材料，開發品牌面膜，不過仍然相對低調，郭明棟指出，今年下半年將擴大戰線，推出護膚保養品，包括乳液及玻尿酸等產品，在直營晶碩門市銷售，接下來還將跨入彩妝市場擴大產品線。郭明棟預估，2~3年內保養品與彩妝生意將拼到20~30億元營收，由於彩妝產品毛利率比隱形眼鏡更高，期望成為下一個業績成長引擎。

晶碩為此已成立專門行銷團隊，與外部重要合作對象合作，初期保養品會製造委外，量大後則會在自有廠區生產。為提高行銷力，現在內部也籌組網紅團隊，期望在臉書或LINE經營直播節目介紹產品。「我們志向很大，希望長期做國際品牌！」台灣許多美妝品牌只求做內需市場賺點錢，但晶碩要做國際生意，因此現在正招兵買馬，訓練專業主播團隊，而不假手外部。對於此策略，郭明棟解釋，現在流行找網紅帶客，但這些網紅類似雜貨店，什麼都賣，但官方自己經營直播則類似超級市場，他不擔心主播流動，有信心產品夠好，就能創造成績。

隱形眼鏡2023年月產能突破1億片

隱形眼鏡本業今年成長性非常好，但第2季度遇到大陸封控，海關進出口卡關，5～6月稍有影響，7月營運就將回升，8月到年底會積極把缺口補回來，毛利率則靠生產良率及效率，彌補包材原料漲價壓力。總經理楊德勝指出，晶碩桃園廠月產能已從7000萬片提高至8000萬片，大溪新廠本來計畫去年底完工，但因為缺工缺料，延後至2023年下半量產，第一期月產能4600萬片，投產後將使月產能正式突破1億片，2024年二期將完工，因應未來2年成長所需。

核心本業隱形眼鏡過去主力客戶在日本與大陸，歐美相對少，今年布局美國電商客戶有成，歐洲則預計是2023～2024年重點戰場。