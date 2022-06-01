六月上海復工 電動車大反攻

【撰文/王榮旭】

大盤自低點15616反彈逾千點，車用零組件如堤維西（1522）、耿鼎（1524）早領先大盤創高，資金敢在大盤破底時點火這些族群，代表車用族群除具備題材面支撐，今年基本面也已漸轉好，隨著汽車晶片緩解，車廠產能恢復正成長，從今年第一季汽車銷量來看，燃油車銷量下滑，反而新能源車依舊大幅成長，從長線角度來看，就算全球經濟下滑仍難影響新能源車需求，繼傳產車用零組件漲多整理，資金轉回修正過的電動車相關股，緊接特斯拉上海廠6月全面復工，相關概念股值得留意。

資金回流電動車概念股

二極體廠德微（3675）自2015年積極轉型跨入車用領域，2018年向上游垂直整合取得亞昕持股，從傳統二極體OEM轉型成為IDM分離式元器件高階供應商，去年通過達爾科技VDA 6.3稽核認證，透過集團資源打入Tier 1汽車客戶，股價自64.5元起漲，大盤自元月回檔修正，四月仍續創歷史新高367元，5/30收漲停再創收盤新高，今年全年獲利挑戰一個股本，本益比高達30倍以上。指標股領先創高，健和興（3003）同樣布局新能源領域，今年充電槍、儲能產品出貨暢旺，Q1 EPS1.59元創歷史新高，4月營收雖受中國封城影響導致出貨不順，估計訂單只是遞延，隨著中國疫情漸和緩出貨恢復正常，Q2營收有望優於Q1，全年獲利估可達6元以上，相比新能源本益比30倍，健和興本益比僅12~13倍，有望落後補漲。