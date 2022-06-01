富鼎比價效應 MOSFET還有誰？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

台股站上16500點順利翻多，但投資朋友千萬不要見獵心喜、一昧追高，雖然短線打出W底，但上方仍有季線下彎，將成為台股不小壓力，我認為指數短線將進行整理，類股輪動，低基期的業績股將會展開補漲，先站回季線上，強勢的股票則已突破季線，率先展開領漲行情，如我再1488期推薦的富鼎(8261)，當時股價最低跌到87.6元，隨財報、5月營收的公布，股價5/30漲到128.5元漲停板，短線股價已經漲了46.7%，若含填息，股價更是漲了54.5%，這類有業績支撐的跌深電子股，將會是大盤的領漲部隊，因為股價先跌過、先整理過，籌碼較為安定，同族群的MOSFET有機會了，先前我一再強調半導體相關的都跌深了，尤其是MCU、MOSFET的IC設計，許多基期並不高，若觀察業績表現，本益比更是位處低檔，除了IC設計外，包含我前幾期推薦的矽晶圓的環球晶、合晶、中美晶，以及封測族群的京元電、矽格都還有機會補漲，投資人一定要把握這波反彈行情。

MOSFET族群除了鴻海集團底下的富鼎外，還有杰力(5299)、大中(6435)、尼克森(3317)等，獲利也都相當不錯，富鼎上漲對同族群的股票也有比價效應，本期將介紹大中及尼克森，股價是否還有補漲空間？

投信買大中 股價待突破

由於國際IDM大廠搶攻第三代半導體商機，擴大將MOSFET產能移轉至第三代半導體市場。法人看好尼克森、杰力、大中及富鼎等台灣MOSFET供應鏈，可望搶下國際IDM大廠的轉單商機，也注意到功率半導體晶圓廠漢磊及嘉晶等概念股，搭上這波第三代半導體需求，接單動能逐步放大。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1492期】

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