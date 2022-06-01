外資回來了 什麼族群將發威？

【撰文／陳子榕】

台股週二收16,807點，上漲197點，成交量3,872億，量價配合得宜，外資回心轉意擁抱台股。大盤連續三週未再破低，新台幣持續升值至一個多月來的新高，而接下來六月份又是除權息行情起跑，激勵股市活躍的月份，以近期1,432家股東會召開家數計算，至少會有1.89兆元的現金股利活水發放，加上投信季底作帳，諸多因素都有利台股邁向萬七。

且以過去10年來看，台股在第二季上漲的機率高達6成，平均漲幅約3%，但今年第二季的前半場，指數卻因為戰爭、疫情、通膨而下跌了一千多點，隨著利空鈍化及疫情趨緩，台股有望在六月的時候順利追補漲勢，因此投資人應積極把握這波反彈契機，趕上第二季大豐收。

這一波因為法人資金回流，除了帶動高價股矽力-KY(6415)、信驊(5274)、譜瑞-KY(4966)等股價狂漲之外，權值股台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2417)股價表現也很搶眼。

市場傳出蘋果今年將推出的iPhone14所使用的A16處理器晶片，將採用台積電5奈米製程製造，新款Mac、iPad則採用台積電最先進的3奈米製程，台積電又是紅蘋果的最大贏家！台積電股價已經從近期底部505元反彈至547元，由於上有季線反壓，因此股價會稍微震盪，建議拉回再找買點。