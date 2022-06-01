小而精的網通廠：常珵科技

【撰文／陳子榕】

受惠今年消費性電子需求衰退，去年原先吃緊的網通晶片供貨轉為順暢，如神準、智邦等網通廠，今年業績都有不錯的表現，國內常珵科技近期布局多年的美洲電信營運商旗下的墨西哥電信，也正式開花結果，成為GPON/VDSL供應商，Q1由虧轉盈。

公司早期原先為行動電話連結器及通訊設備商，經歷過幾次轉型後，開始正式朝無線通訊設備發展。公司為無廠網通廠，採取產能全數外包的方式，外包給台灣、中國等代工廠，並且打入大型電信商直接供應，在台廠中相當罕見的，加上公司整體經營團隊僅50人，營運成本相當低。

經過多年經營 成功打入南美電信龍頭

近年常珵開發網通及物聯網新客戶，在南美洲有所斬獲，下半年客戶需求仍然強勁，雖然全球疫情加上晶片供給等不確定因素，但公司先前即備料庫存足以滿足訂單，4月營收更躍升到2.42億，月增164%。公司自2021年2月就 開始小量出貨給WiFi 5 2.5G PON/VDSL給墨西哥電信，前後經過2年關係經營，於今年4月正式接到2~3年2.5G PON長單，供貨佔比高達50%。目前第一筆訂單110萬台將在明年4月前出貨，今年第三季將下單第二筆，今年第四季將預估2023年全年需求，目前在手訂單高達20億元，看好短時間內墨西哥網路光纖普及率仍低，公司近年將持續受惠，預計在2023年初開始出貨Wi-Fi 6產品。