【撰文／張文赫】

今年受到聯準會升息縮表、高通膨、烏惡戰爭、中國封城、台灣疫情爆發等利空，全球股市本益比遭到下修，台股自然也不例外，腰斬的股票遍布滿地，主要市場擔憂庫存過高，下半年旺季不旺，但也讓好股票跌出空間，出現弱轉強的轉折點，由空頭走勢突破月線或季線，展開一波跌深的中級反彈。

投信大買環球晶先拚季底作帳

矽晶圓廠環球晶(6488)Q1 EPS 4.01元，是受到認列世創股票評價損失，若扣除世創的評價損失約10.67元，以及日本子公司盈餘回沖的業外獲利3.79元，若只算本業獲利超過一個股本，其實是創下單季新高，世創股價從5/9最低點79.45歐元，漲到5/30回到92.2元，這樣的投資潛在獲利將會回沖到環球晶Q2財報。

面對市場供不應求的狀況，到2026年前日本大廠SUMCO已經賣光產能，無法供貨給非長約客戶，矽晶圓產業持續缺貨，環球晶併購失敗後，決定在2024年前投入1000億元資本支出，用於擴增12吋矽晶圓與化合物半導體的產能，投資地區橫跨亞洲、歐洲與美國等地區，且包含擴建新廠與擴充現有產能。環球晶是最會簽長約的公司，2018年矽晶圓產業達到高峰，當時環球晶就率先簽長約，以穩定價格，避開景氣的波動，今年舊約到期後，新約也完成新的價格與時程，大多簽下3~7年不等，因此儘管近期有半導體修正庫存的風險，屏除於世創的評價利益，環球晶今年本業獲利將持續創新高，股價卻已經從972最高點，跌到最低491.5元，股價完成底部帶量突破季線翻多，投信大買超，這會是投信新的作帳標的。