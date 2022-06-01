外資大買超 台積、鴻海攜手網通 元宇宙題材攻萬七？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股週二收16,807點，上漲197點，成交量3,872億元，量價配合得宜，外資回心轉意擁抱台股。大盤連續三週未再破低，新台幣持續升值至一個多月來的新高，而接下來6月又是除權息行情起跑，激勵股市活躍的月份，以近期1,432家股東會召開家數計算，至少會有1.89兆元的現金股利活水發放，加上投信季底作帳，諸多因素都有利台股邁向萬七。

且以過去10年來看，台股在第二季上漲的機率高達6成，平均漲幅約3％，但今年第二季的前半場，指數卻因為戰爭、疫情、通膨而下跌了一千多點，隨著利空鈍化及疫情趨緩，台股有望在6月的時候順利追補漲勢，因此投資人應積極把握這波反彈契機，趕上第二季大豐收。

這一波因為法人資金回流，除了帶動高價股矽力-KY(6415-TW)、信驊(5274-TW)、譜瑞-KY(4966-TW)等股價狂漲之外，權值股台積電(2330-TW)、聯發科(2454-TW)、鴻海(2417-TW)股價表現也很搶眼。

市場傳出蘋果今年將推出的iPhone 14所使用的A16處理器晶片，將採用台積電5奈米製程製造，新款Mac、iPad則採用台積電最先進的3奈米製程，台積電又是紅蘋果的最大贏家。台積電股價已經從近期底部505元反彈至547元，由於上有季線反壓，因此股價會稍微震盪，建議拉回再找買點。

在i14組裝部分，去年立訊拿下3％的代工訂單，而且首次拿到高階的i13 Pro訂單，外界一度擔心鴻海今年iPhone訂單會再被瓜分，但立訊至今都沒拿到蘋果NPI，因此無緣獲取高階iPhone代工，頂多只能代工基本款，鴻海今年可以說穩坐i14組裝龍頭。

鴻海股價早已領先大盤站上所有均線，創波段新高113元，5/6我就為大家推薦鴻海，漲幅已有10％，法人自5月開始大量敲進鴻海逾134,000張，投信更是從今年2月開始一路布局，股價有望在6月跟隨籌碼上攻。

蘋概股中漲相佳的還有載板廠欣興(3037-TW)，受惠台灣廠載板擴廠效應，首季淨利年增1.6倍，EPS 3.85元，獲利、EPS連兩季創新高，4月營收亦創單月新高，雖然英特爾最近將IC載板電容打件製程拉回自製，削弱載板廠的價格利潤，但騰出來的產線反而能大幅提升整體載板產能，增加營收獲利，在雲端、AI、HPC需求強勁支撐下，欣興第二季載板維持滿載，預估今年EPS達16.8元；5/27為大家推薦欣興，股價衝高至217元，漲幅已有近7％。

萬寶投顧陳子榕指出，其他依然看好的蘋概股還包括景碩(3189-TW)、臻鼎-KY(4958-TW)、雙鴻(3324-TW)、穩懋(31-05-TW)、宏捷科(8086-TW)。此外，在族群方面，包含電動車、車電、伺服器、解封概念股、高殖利率兼具成長性的個股同樣值得留意。

和碩(4938-TW)為特斯拉中控台電腦供應商，為配合特斯拉出貨拉高及強化北美車用布局，去年斥資1.64億美元擴建墨西哥廠，近期持續增資並導入自動光學檢測設備(AOI)，提升檢測質量，特斯拉即將在上海建第二座廠，有助和碩未來營運動能；此外，和碩亦成立逾百人的超級伺服器團隊，未來將透過集團子公司華擎(3515-TW)、永擎技術量能，及手中國際品牌大廠客戶，快速躋身伺服器市場前段班，三大法人連續兩個交易日買超和碩逾1,500張。

中磊(5388-TW)雖然蘇州廠遭遇疫情停工，但4月營收仍寫下同期新高、單月次高紀錄，優於市場預期，主要是受惠於北美及歐洲DOCSIS升級、5G FWA設備、WiFi6/6E、機上盒，以及新興市場光纖等產品需求強勁，目前訂單能見度已達2023年，預估第二季會優於第一季表現，年增可達雙位數，全年營收成長3成；中磊積極轉型直供客戶，除了發行CB籌資亦持續擴產，隨著未來各國寬頻基礎建設擴張，將帶動中磊營收、獲利表現。

揚智(3041-TW)為機上盒晶片龍頭廠，揚智終止連續7年虧損慘澹營運，已經連續三季獲利成長，揚智擁有豐富矽智財與SOC生態系統開發技術，推出ALi3.0轉型計畫，未來將充分運用自主IP和專利，搶進ASIC、智能車、低軌衛星、元宇宙趨勢產業，目前智能裝置事業亦逐步開花結果，去年新產品線業績翻倍成長了150％，今年有望季季獲利，全年營收挑戰雙位數成長。

當然，還有一些好股在指數往下修正之下，選具基本面佳且具籌碼優勢的好股，包含車電綠能、半導體、AI、低軌衛星、高傳輸運算等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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