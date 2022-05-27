蔡明彰觀點：台股反彈未滿足 航運5月底、6月初加大漲升動能

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，現階段台股雖弱勢反彈但尚未滿足自低點15,616點以來的反彈，平均日成交量僅2,150億元，市場追價意願不高，但三個理由，反彈滿足點還沒出現。

第一，大盤從今年最高18,619點下跌3,000點，以弱勢反彈的三分之一幅度估算，這次理論上有1,000點的空間，如果再打8折，也該有800點，因此反彈滿足點落在16,400～16,600點之間。

第二，散戶被今年跌跌不休嚇破膽，4月證券劃撥存款餘額大減945億元，為近12年來最大減幅，散戶信心薄弱，對這次反彈觀望，自最低15,616點以來，代表散戶籌碼的融資餘額減少60億元，通常融資餘額沒有增加，台股反彈不會滿足。

最後，這個理由最重要，今年台股為何動盪不安？通膨惡化使聯準會強力升息是最主要的原因，於是解鈴需繫鈴人，什麼時候通膨明顯舒緩，聯準會升息高峰結束，台股才能長治久安。

萬寶投顧蔡明彰強調，在尚未看到通膨舒緩之前，台股只能在FOMC會議之間尋找反彈契機。

FOMC每隔一個半月召開一次，一年有8次，今年最高點18,619點出現在1月初，一路下跌，中途最大一次反彈發生在3月16日，從低點16,808點反彈到3月30日高點17,770點，時間約二周，反彈962點，因為FOMC在3月15～16日召開，聯準會首次升息一碼，利空出盡才造成台股跌深反彈，不過時間僅二周，因為當時發佈的美國CPI超過8％，聯準會官員鷹派言論，外界揣測下次FOMC將會加大升息到二碼，因此沒有等到下次5月3～4日的FOMC，台股提早在3月底結束反彈。

同樣，這次15,616點低點後的反彈，是在5月4日FOMC升息二碼後展開，而下次FOMC在6月14～15日，目前研判應是再升息二碼，但6月中旬將發佈美國5月CPI，若高於4月的8.3％，立刻市場擔心升息三碼。結論是這次反彈滿足時間將落在6月上旬，下週端午連假前就有壓力了。

這次台股反彈重點不在指數的上檔空間，而在個股表現。漲幅領先的個股多數是不具產業基本面，甚至營運虧損的公司，淘帝-KY(2929-TW)反彈70％，訴求上海解封的童裝需求，但去年EPS大賠6元。另外，兆遠(4944-TW)、致振(3466-TW)、立凱-KY(5227-TW)等本波反彈逾30％，可是第一季財報都虧損。

萬寶投顧蔡明彰強調，為什麼正規軍的晶圓代工、貨櫃輪，這一波反彈迄今沒有強大的漲勢？先看這個數據，5月外銷接單519億美元，年減5.5％，中止連25個月的正成長，受大陸封城的影響，反映在5月外銷接單，因此相關上市櫃公司的5～6月這二個月的營收恐不好看，其中資通訊產品衰退21.5％最大，因而與手機相關的電子股的底部應該還沒有出現。

傳產的基本金屬、機械、塑橡膠也衰退，產業景氣好壞，各說各話，投資人到底要聽誰，不妨參考年K。

今年才過了不到5個月，但有些與手機密切相關的電子股年K已完全吃掉過去二年的漲幅。過去二年是疫情紅利的風光歲月，包括璟德(3152-TW)、立積(4968-TW)、穩懋(3105-TW)、宏捷科(8086-TW)都跌破疫情前2019年的收盤價。

萬寶投顧蔡明彰強調，疫情紅利消失使股價回到疫情2019年前，遭砍單、庫存上升，最後削價競爭，這樣產業的變化顯然不是短時間，將持續到2023年，除了手機還有PC、電視、主機板、顯卡都逐漸失去疫情紅利。

面板第二季有可能出現虧損，群創(3481-TW)2020年收14.1元，目前價位跌破了，但近來不再破底，外資回頭買超，有二個理由。因面板雙虎今年現金減資及股利保守發放，準備因應應景氣衰退的長期抗戰，明年股利應會高於預期。另外，股價淨值比太低，群創現在淨值29元，比率不到0.5倍，提供股價的支撐。

今年著重本益比的投資人都吃虧，因為誤判外在環境，沒有考慮估值下調。以台積電(2330-TW)為例，2021年平均599元，去年EPS 23元，平均本益比26倍，今年EPS上調，估32元，不少人仍採用去年平均本益比26倍，因此上看目標價800元以上，可是今年全球科技的環境改變，估值下調，台積電目前本益比降至16倍了。

萬寶投顧蔡明彰強調，股價評價模式不是只有本益比，還有股價淨值比，較適用大盤偏空環境，今年或許看股價淨值比比較有用。

台驊投控(2636-TW)近來買進陽明(2609-TW)，平均成本115元，主要考量就是今年底陽明淨值估計由現在的84元提升至130元以上，買在115元的年底股價淨值比0.88倍，以今年陽明獲利仍成長前提，股價淨值比低於一倍，就是中長線的買點。

群創去年最高價32.55元，當時股價淨值比1.26倍，因為去年面板是大賺，所以高於一倍是合理的。

若比照1.3倍的股價淨值比，陽明今年上看169元。大陸機構法人研判，上海疫情解封迎來一波出貨行情，運價再次上漲，加上第三季傳統的旺季，美國線運價可望再創歷史新高。

疫情封城期間，4月多達26萬TEU出口貨物沒有從上海運出，相當26艘滿載1萬TEU的船舶運力，看好中遠海控大股東開始增加持股，東方海外國際納入恆生指數，貨櫃三雄的美國線佔營收比重很高，5月底、6月初將加大上漲動能。

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