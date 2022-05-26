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新纖跨足地產投資45億 開發「幼獅青創村暨智慧園區」

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／陳澤樂】

新纖(1409.TW)5月23日與桃園市、國產署簽訂「幼獅青創村暨智慧園區」開發案，新纖預計投資超過45億元，計劃八年內完成全區土地開發。新纖表示，將以此基地，推動青年創業、以尖端科技材料為基礎的循環經濟、綠能與智慧製造，並結合AI、大數據等數位轉型概念，打造綠色智慧生產園區。

合約簽訂是由新纖子公司新光幼獅公司董事長羅時銓、桃園市經發局局長郭裕信及國產署北區分署長郭曉蓉共同簽訂，並由新纖集團董事長吳東昇、桃園市長鄭文燦及財政部國有財產署署長曾國基等人見證。

「幼獅青年創業村暨智慧製造園區」位於幼獅工業區旁，面積共3.4萬坪，設定50年地上權。新纖計劃八年內完成全區土地開發，前五年完成「幼獅青年創業村」的興建及營運，以「產業數位轉型」及「健全青創生態」概念為基礎，分二面向發展。

羅時銓期望此園區新創事業與研發應用共生共存，匯聚新創及工業4.0關聯產業，如物聯網、大數據運用、智慧製造等，激發更多新創火花、共享經濟等相關產業的創新實現，進而促進傳統產業技術升級。

新纖投資開發此園區，除呼應環保、循環經濟、高分子聚合產品是未來幾年的產業及市場趨勢，新纖未來10年的資本支出，也將以這些領域的新技術研發、創新開發為主。

羅時銓表示，新纖的產項中，工程塑膠、回收酯粒、循環經濟，近幾年都已朝尖端、高值化方向發展，此園區可提供為新創產業的基地。

看好回收酯粒R-PET的發展潛力，為提升酯粒的應用價值、產出附加價值更高的產品，新纖高質化的酯粒產品目標市場，已鎖定電動車連接器、5G散熱風扇，以及3C連接器等領域。而新纖的工程塑膠則已打進電動車充電槍的供應鏈，並加入MIH電動車開放平台。

至於新纖的綠能及減碳路徑規畫，包括了氫能取代化石 燃料、碳補捉及儲存技術的發展，並投資風力發電、太陽能等再生能源。

新纖「新光幼獅園區」將成為新光合纖「智慧創新．掌握纖機」的「智慧港埠(Brain Port)」，可為地方增加1,500個就業機會及提供3,000坪青年創業基地，輔導青年創業發展。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1491期】

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