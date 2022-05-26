台北國際電腦展 那些股跌深大反攻？

【撰文／陳子榕】

台股指數週二重挫192點，收25963點，成交量2080億，價漲量增，價跌量縮，量價結構配合得宜。短線上技術面仍舊有利多頭進行，預估仍有5、600點上漲空間，不過不是一次漲到底，而是以來來回回震盪盤堅的方式緩漲，利用大盤打第二隻腳時，好股票拉回進場布局。

2021年台股現金股利高達2.35兆元，台股現金殖利率衝到4.2%居全球之冠，除了貨櫃三雄，指標股IC設計龍頭聯發科(2454)發放73元現金股利，殖利率也高達8.66%，統計台股企業殖利率超過8%就有120檔，包括頎邦(6147)、南茂(8150)、增你強(3028)、潤泰新(9945)、華碩(2357)等都在榜單，但投資人千萬不要因為殖利率高就貿然卡位，仍要考量個股產業營運前景，並且趁股價拉回時布局才能擴大獲利空間。

最近傳出大陸六月份將有新一輪的汽車下鄉，雖然後來遭大陸汽車業界協會「闢謠」，但是今年二月、四月，大陸國務院確實都在政策上鼓勵汽車下鄉，而大陸去年光是新能源車下鄉車型就賣了106.8萬輛，年增169.2%，遠高於同期新能源車整體市場年增率10%，何況綠能、電動車是各國政策扶植方向，因此相關的族群長線營運動能強勁，我們從MIH領頭羊鴻海(2317)的股價表現似乎也可以嗅出一些端倪。

鴻海一向被視為大牛股，但現在股價卻已領先大盤站上所有均線，鴻海第一季EPS2.12元，是13年來同期新高，鴻海近年積極轉型，觸角伸及半導體、電動車、機器人、AI、新世代通訊和數位健康，也就是鴻海提出的「3+3」新事業方向。