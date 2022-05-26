低量成常態 法人比拚中小股

【撰文／王榮旭】

大盤自高點跌了整整三千點，觀察4月以來下跌趨勢不變，跌深反彈成交量縮，弱勢反彈沿5日線下跌，頂多彈升到10日線再破底，本週漲過十日線彈到月線就遇壓回測，最好狀況就是以盤代跌。但大盤要能走出像樣行情，籌碼勢必需要大量換手。融資自1/5高點2843億減到5/12低點2441億，減幅14.1%不及大盤跌幅16%，這幾天反彈融資再進場搶短，一遇利空回檔就又套住。再看道瓊指數破底拉下影線，反彈幾日後再破底，S&P500、那斯達克、費半仍是動輒破底的趨勢沒變，僅憑一日下影線無法判斷行情轉多，投資人若貿然進場容易受傷，大盤若能順勢回測5/12低點15616打第二支腳，甚至跌破逼融資停損出量更好，先前提醒投資人趁這波反彈先減碼，空手者待拉回第二隻腳進場更安全。

反彈已近尾聲?

搶跌深反彈如何判斷滿足點?首先，觀察反彈幅度，弱勢反彈股彈1~2成，強勢反彈股彈3~4成，已彈升3~4成的個股不能再追，僅少數個股能夠過前高。第二，大盤現階段短中長期呈現下彎，個股因為跌太深，反彈到月線沒有太大賣壓，但逼近季、年線賣壓完全不同，尤其年線下彎的個股壓力最大。第三，個股出現高檔爆量三天不過高，表示籌碼已出現鬆動，股價亦容易反轉，選擇有法人著墨反彈延續性較強，先前看好網通、車用相關族群，指標股如神準、貿聯、嘉澤領先大盤創高。