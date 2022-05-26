下半年解封行情 法人買航太

【撰文／王榮旭】

貨櫃航運運價受惠上海解封及工廠復工，SCFI指數終止連續17周跌勢，緊接美西線碼頭工人勞資談判不順，談判卡關帶動美西線運價上漲，長榮合約客戶以美洲線為主最受惠，佔比約6~7成，美國線五月長約價生效，有助長榮營收成長，緊接而來將進入旺季，今年在新增20艘船下，運力有望持續往上成長，今年第一季EPS大賺19.16元，5/30將舉行股東會，凝配發18元現金股利，股東會行情提前開跑，5/23拉出一根中長紅站上所有均線，化解破線危機。

BDI連六漲，散裝航運供需失衡

中國解封及各國瘋搶運煤，BDI指數連續六周上漲，散裝龍頭慧洋-KY以中小型船舶為主，長約佔比7成，今年Q1獲利3.59元相比去年同期1.19元倍數成長，今年預估將有近60艘船舶換約，漲幅高達4成，散裝船舶供需嚴重失衡，慧洋去年全年大賺11.05元，股價5月領先大盤創波段新高到109元，今年有望成長五成，全年獲利挑戰15元以上，投信5月買多調少，目前股價不到百元，本益比僅6~7倍低估。俄烏戰爭影響全球原物料失衡，東鹼(1708)受惠鉀肥及船舶運輸兩大業務成長，Q1 EPS1.51元大跳升，4月營收6.2億維持高檔，今年股價自30.9元一路漲到73.1元，漲幅高達一倍以上，股價漲多整理撐在季線之上。正德Q1獲利達1.35元，全年獲利有機會挑戰三元，在多頭環境不好下，主力大多選擇低價轉機股拉抬，正德Q1獲利表現亮眼更具低價優勢，股價不到30元，甚至遠低於東鹼，有機會成為主力點火標的。