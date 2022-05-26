汽電零領軍大盤反攻 該選誰？

【撰文／黃清照】

台股自高點修正三千點，至今萬六關卡來回震盪，台股落底了嗎？大盤自高點修正89天轉折，正是低本益比股逢低布局好機會，先前提醒美國今年將連續升息搭配緊縮資金抑制通膨，這對高本益比科技股相當不利，果然美國科技股至今仍處跌勢尚未結束，再看台股高價股如矽力、信驊、力旺線型皆已走空，若有反彈仍是站賣方，原先金融股升息本是利多，但全球股債雙跌下，影響金控公司資產評價，外資大賣金融股，但過去我不斷提醒，台幣貶值反而有利汽車零組件族群，先前看好東陽、堤維西、智伸科、同致等成為此波反彈要角。

比亞迪五月大漲兩成，胡連有望跟上

汽車零組件去年因車用晶片產能大缺，全球陷入大缺車，就連現在新車都要等半年以上，二手車不跌反漲，同時也帶動AM市場業績轉好，堤維西3月營收17.4億大跳升，4月同樣16.2億同樣大成長，股價從17.7元大漲到27.6元，波段大漲超過五成，短線漲多勢必整理後再介入；東陽營收跳升狀況和堤維西相近，股價同樣從30.5元漲到39.25元大漲三成，看好AM營收持續處回升態勢無虞，相關股如同致、智伸科、廣華股價皆已熱身準備挑戰年線。