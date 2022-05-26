汽電零領軍大盤反攻 該選誰？
【撰文／黃清照】
台股自高點修正三千點，至今萬六關卡來回震盪，台股落底了嗎？大盤自高點修正89天轉折，正是低本益比股逢低布局好機會，先前提醒美國今年將連續升息搭配緊縮資金抑制通膨，這對高本益比科技股相當不利，果然美國科技股至今仍處跌勢尚未結束，再看台股高價股如矽力、信驊、力旺線型皆已走空，若有反彈仍是站賣方，原先金融股升息本是利多，但全球股債雙跌下，影響金控公司資產評價，外資大賣金融股，但過去我不斷提醒，台幣貶值反而有利汽車零組件族群，先前看好東陽、堤維西、智伸科、同致等成為此波反彈要角。
比亞迪五月大漲兩成，胡連有望跟上
汽車零組件去年因車用晶片產能大缺，全球陷入大缺車，就連現在新車都要等半年以上，二手車不跌反漲，同時也帶動AM市場業績轉好，堤維西3月營收17.4億大跳升，4月同樣16.2億同樣大成長，股價從17.7元大漲到27.6元，波段大漲超過五成，短線漲多勢必整理後再介入；東陽營收跳升狀況和堤維西相近，股價同樣從30.5元漲到39.25元大漲三成，看好AM營收持續處回升態勢無虞，相關股如同致、智伸科、廣華股價皆已熱身準備挑戰年線。
【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1491期】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言