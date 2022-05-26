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批北京挑釁 布林肯：一中政策不變、不支持台獨

海運股東會能帶回台股人氣嗎？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／張文赫】

今年面臨全球股市的熊是洗禮，高通膨、高基期，又有中國封城、烏俄戰爭的攪局，台股加權指數跌破萬六，今年以來已經連跌5個月，然而時序進入股東會旺季，到6/2為止有385家公司將舉行股東會，能不能靠著股東會行情，讓多頭有喘口氣的機會，人氣指標的公司必須釋出良好展望，才能帶給投資人信心，這個盤勢才能扭轉低迷的人氣。

台驊看好海運市場2年

台驊投控董事長顏益財在去年航海王的大多頭行情，以「一張不賣奇蹟自來，反向加碼綿延不絕」的經典名言，紅遍市場。過去因對航運的精準眼光，早在4年前參與陽明私募、增資，並在去年長榮、陽明股價兩位數時加碼狂買，結果飆漲的運價證明台驊策略正確，台驊的股價也不斷乘風破浪向上衝，一度超越客戶貨櫃三雄，成為股民一致認可的「航海王」。 5/24台驊投控(2636)股東會，董事長顏益財先是出好的產業展望，主要是認為至少2年內沒有風險，即便運價砍半，船公司都還是會很賺錢。

台驊看好貨櫃海運產業結構已經改變，預料不會有太大的逆轉，長期趨穩，而中國政府公布最新企業復工復產指引，各家業者已陸續復工，訂單開始湧現，預期北美、歐洲線的需求也將同步增溫，倘若因為罷工導致塞港問題未紓解，運價可能出現大幅增長，同時海運轉空運需求將再現，空運運價也將回升。而台驊近期又買進揚明2800張，陽明第一季淨值在80元以上，預計年底陽明淨值會超過100元，若其明年EPS超過50元，投資報酬率也還有10%以上，先為海運股打了一劑強心針。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1491期】

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