布局下半年解封行情 法人悄悄買進航空產業

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，貨櫃航運運價受惠上海解封及工廠復工，SCFI指數終止連續17周跌勢，緊接美西線碼頭工人勞資談判不順，談判卡關帶動美西線運價上漲，長榮合約客戶以美洲線為主最受惠，佔比約6~7成，美國線五月長約價生效，有助長榮營收成長，緊接而來將進入旺季，今年在新增20艘船下，運力有望持續往上成長，今年第一季EPS大賺19.16元，5/30將舉行股東會，凝配發18元現金股利，股東會行情提前開跑，5/23拉出一根中長紅站上所有均線，化解破線危機。

BDI連六漲，散裝航運供需失衡

中國解封及各國瘋搶運煤，BDI指數連續六周上漲，散裝龍頭慧洋-KY以中小型船舶為主，長約佔比7成，今年Q1獲利3.59元相比去年同期1.19元倍數成長，今年預估將有近60艘船舶換約，漲幅高達4成，散裝船舶供需嚴重失衡，慧洋去年全年大賺11.05元，股價5月領先大盤創波段新高到109元，今年有望成長五成，全年獲利挑戰15元以上，投信5月買多調少，目前股價不到百元，本益比僅6~7倍低估。

俄烏戰爭影響全球原物料失衡，東鹼(1708)受惠鉀肥及船舶運輸兩大業務成長，Q1 EPS1.51元大跳升，4月營收6.2億維持高檔，今年股價自30.9元一路漲到73.1元，漲幅高達一倍以上，股價漲多整理撐在季線之上。正德Q1獲利達1.35元，全年獲利有機會挑戰三元，在多頭環境不好下，主力大多選擇低價轉機股拉抬，正德Q1獲利表現亮眼更具低價優勢，股價不到30元，甚至遠低於東鹼，有機會成為主力點火標的。

法人押寶解封概念股

上海雖已階段解封，大批物流無法舒緩將刺激海轉空需求，倘若未來美西碼頭談判拖延太久，廠商為了避免延誤交貨勢必轉往空運，華航(2610)、長榮航(2618)今年第一季獲利大成長，看好5、6月貨機需求強勁，加上本土疫情進入高峰，下半年邊境解封可待，今年上下半年貨、客運市場互補，全年營運挑戰倍數成長，航空雙雄最近拉回補跌未破年線仍遠強於大盤，長榮航甚至領先站回季線，5月以來外資及投信分別重押這兩檔股票，有長線保護短線，急跌反而是機會。

歐美各國逐漸解封，投信四月布局航太扣件榮剛(5009)、漢翔，法人同樣看好解封帶來的需求，榮剛今年Q1 EPS0.77元，自去年下半年航太產品客戶便積極備貨，今年占比有機會達15%以上，下半年航太訂單有望續成長，3月營收突破10億大關創2015年來新高，4月維持高檔，今年全年獲利上看3元，本益比僅10倍，股價沿五日線上漲優於大盤走勢，後勢看好。還有更多潛力股分析，歡迎立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險