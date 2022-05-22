台積電周線收紅近4% 創意、譜瑞等IC設計可望延續漲勢？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，最近台股隨著美股表現上上下下，融資持續減肥，連續9個交易日融資已經減少123億元，大盤成交量依然維持在2,400億元上下，顯示法人大戶資金仍在，雖然指數在週四(5/19)拉回近300點，但短線上技術面多頭並沒有被破壞，而且留下一根長下影線，因此盤勢反而有望在這裡打出第二支腳。

半導體族群在終端擴大應用支撐下目前仍然強勢，外資之前拼命倒貨晶圓雙雄，近期已經有連續3個交易日逆轉買回台積電(2330-TW)，聯電(2303-TW)更是連續12天買超紀錄，聯電週四在大盤拉回時仍舊收了一根漂亮的紅K棒，股價維持在季線之上；IC設計龍頭聯發科(2454-TW)最近也受到外資青睞，股價碗底逐漸成型。

雖然大陸三大手機品牌傳出近期將會調降出貨，不過消費性電子需求疲軟已是市場共識，聯發科手機產品營收比重維持下降，非手機營收比重反而逐漸攀升至47％，尤其積極拓展車用、網通、電源晶片布局，包括WiFi-6、5G數據機、10G PON、4K智慧電視等，預估今年非手機產品比重將年增24％，聯發科近期法說有信心第二季會延續前一季的爆發力，單季營收挑戰新高，全年營收亦有望成長2成，EPS估82.7元。

PCB廠臻鼎-KY(4958-TW)受惠MiniLED超薄板新產能開出、IC稼動率提升，以及產品組合優化，第一季稅後純益18.73億元，年增97.57％，單季EPS 1.98元，創同期新高，臻鼎-KY除了穩固PCB市場龍頭地位，也將重心轉向毛利率較高的IC載板，隨著秦皇島、深圳新廠產能逐漸開出，未來4年IC載板營收有望達成年成長50％的目標，2025年載板的營收占比將從目前的3.3％大幅提高至15％，而預估今年營收、獲利仍有雙位數成長。

萬寶投顧陳子榕指出，5/13為大家推薦臻鼎-KY，股價短線上已經有約4％的漲幅，週四不畏大盤修正，股價開低走高收一根長長紅K，並穩站所有均線之上，外資投信連續5個交易日同步買超逾6,300張，建議逢回都可以卡位。

同屬PCB族群的載板廠景碩(3189-TW)持續衝刺高毛利的ABF載板出貨，第一季EPS 3.39元，較去年同期成長495％，隨大陸解封，預估第二季營收將季增5～10％改寫新高、EPS 3.74元；景碩股價之前提前修正落底30％，外資近5個交易日買超景碩逾1,400張，股價將有望隨著營收獲利步步墊高。

萬寶投顧陳子榕指出，除了半導體，搭配520行情及下半年縣市長選舉，包括綠能、解封、軍工也是泛多題材，尤其電動車已經是政策和趨勢，相關族群個股都可多留意。

像是MIH領頭羊鴻海(2317-TW)，除了併購美國電動皮卡新創公司Lordstown，正式踏上北美電動車版圖之外，也和印度Vedanta合資設立晶圓廠，近期再宣布於馬來西亞興建月產能4萬片的12吋晶圓廠，鎖定28、40奈米成熟製程；5/6我就看好鴻海為大家推薦，股價一路往上衝，已成功收復所有均線，三大法人近5日大幅買超鴻海逾4萬張，股價未來精彩可期。

欣興(3037-TW)第一季受惠ABF價格提升與產品組合優化，淨利年增1.6倍，EPS 3.85元，獲利、EPS連兩季創新高，4月營收亦創單月新高，第二季載板維持滿載；目前楊梅新廠已開始投產，第四季放量，預估今年載板產能增加20％，新廠設備提升亦有助高階產品生產及產品優化，明年還有山鶯、光復新廠加入，而在英特爾Eagle Stream導入EMIB載板，以及Apple M2晶片下半年可望發表的帶動下，欣興營運動能強勁，預估今年EPS達16.8元。

昇達科(3491-TW)第一季獲利年增59％、單季EPS 0.71元，大陸昆山產線復工後將趕在5月出貨，因此預估第二季營收仍將較上一季、去年成長，目前訂單能見度已達5個月；俄烏戰爭凸顯低軌衛星重要性，昇達科已是全球前三大低軌衛星廠商Space X、One Web、Kuiper供應鏈，近期再推出自行研發的通訊天線、元件產品，吸引不少客戶，此外，國內低軌衛星執照6月也將開放申請，昇達科已積極規畫擴產，預估今年營運將逐季成長。

博智(8155-TW)為伺服器板廠，第一季營收創新高，三率三升，單季EPS為3.53元創單季次高；旗下伺服器及IPC兩大產品線需求強勁，在國際大廠伺服器新平台轉換推升下，伺服器產品訂單已至第三季，IPC部分博智已切入半導體測試版，高板層數產品持續放量，搭配產品組合優化，預估第二季營收將繼續成長，法人近期同步看好買超博智。

當然，還有一些好股在指數往下修正之下，選具基本面佳且具籌碼優勢的好股，包含車電股、半導體、鋼鐵、航運原物料、經濟解封等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險