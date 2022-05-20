台股重挫 電池、網通、IC設計逆勢突圍 現在不搶買還要等何時？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，美股週三因通膨利空重挫，台股週四(5/19)受美股拖累，以16,020點作收，下跌276點，成交量2,307億元，有機會打出第二支腳。台股這一波反彈又急又快，從近期底部15,616點V型反彈至今已彈升近700點，台積電(2330-TW)股價也從505元一路帶頭上攻強漲約7％，外資態度丕變，連續三天買超台積電逾9,000張，但外資翻臉也快速，雖然電子股成交比重回6成以上，台股仍處擴底，不過有些電子族群已落底領漲。

這一波IC設計人氣匯聚，除了高價股矽力-KY(6415-TW)、祥碩(5269-TW)順利打出碗型底，中小型IC設計股也有法人買盤著墨，包括晶心科(6533-TW)、鈺創(5351-TW)、威鋒電子(6756-TW)、創惟(6104-TW)，跌深反彈後，可望進一步彈升。

台積電2023年所有製程全面調漲6％，聯電(2303-TW)、力積電(6770-TW)下半年也可能跟進調漲5％～20％，另外，韓國三星也傳出下半年調漲代工費15％～20％，市場預估晶圓代工2025年之前年均複合成長率上看16％，產值則高達1,810億美元。

晶圓代工強勢，連動性高的矽智財IP股、ASIC廠自然跟著水漲船高，包括智原(3035-TW)、力旺(3529-TW)、創意(3443-TW)、M31(6643-TW)、金麗科(3228-TW)。另外，和5G通訊、車用相關的IC電子族群，也可望受惠終端強勁需求持續看旺。

磷酸鐵鋰(LFP)正極材料廠立凱-KY(5227-TW)宣布和美商簽訂授權備忘錄，協助客戶LFP量產及供應鏈完整，立凱-KY目前全球有41家客戶，涵蓋儲能、電動車、固態電池，其中儲能電池因為認證時間比較短效益較快顯現，目前已經有5家儲能與EV電池客戶完成最終認證，手邊至少有10家客戶正在細部磋商，其中3～5家未來會扶植成為年產10萬噸以上的LFP電池材料製造商。

萬寶投顧陳子榕指出，5/3我就為大家推薦立凱-KY，股價當時才64.3元，週四(5/19)股價挾持利多再衝高，短線上漲20％。立凱-KY前四月累計營收0.45億元，年增163.47％，隨著業務拓展，授權金將挹注營收步步創高。

IC載板景碩(3189-TW) 今年第一季受惠ABF載板新產線出貨增加，加上伺服器、HPC、AI產品組合優化，單季EPS 3.39元，較去年同期成長495％，隨著大陸昆山、蘇州解封出貨遞延效益，預估第二季營收將季增5％～10％改寫新高、EPS 3.74元；此外，估計美元兌新台幣匯率每升值1％，景碩的淨利就會提高15％，在升息循環壓力下美元勢將維持走升趨勢，對於景碩今年的獲利表現將有明顯幫助。

5/12景碩股價低檔時就為大家推薦，短短幾個交易日股價漲幅已有9％，在中長期趨勢看好下，股價拉回還是偏多不變。

萬寶投顧陳子榕指出，目前台股仍在震盪盤堅中，筆者繼續選擇具攻擊型的個股切入，期待有超額利潤：

威盛(2388-TW)前四月累計營收29.26億元，年增43.59％；市場傳出蘋果iPhone明年將採Type-C充電孔，威盛及旗下小金雞威鋒電子有望受益，威盛目前三大業務包括處理器平台、嵌入式平台及威鋒的晶片業務今年都維持正向成長，並持續進攻邊緣運算、雲端連結等產品，搶占元宇宙版圖；今年亦打破連續17年未配發股利的紀錄，決定配發現金股利1元，外資近9個交易日連續買超威盛。

鈺創(5351-TW)因利基型記憶體價格走跌及晶圓代工成本上升，導致第一季獲利季減49.3％、單季EPS 0.81元，下半年缺料情況將緩解，DDRX記憶體IC產品將提升成長力道；鈺創自行研發的KOOLDRAM順利量產打入車市，車用營收去年占比大幅拉升2倍以上，而目前除了既有日系客戶之外，也增加很多歐美客戶，今年車用、通訊仍是最大成長動能，外資近4個交易日買超鈺創逾8,000張。

美琪瑪(4721-TW)因國際金屬原物料價格上漲，帶動美琪瑪電池產品ASP穩步走升，加上近年投入回收領域降低成本，使得第一季財報格外亮眼三率三升，第一季營收12.82億元、年增98％，淨利1.68億元、年增219％，單季EPS 2.24元，不但創單季新高；因應市場強烈需求，美琪瑪今年預估擴產30％，並積極搶進寧德時代、南韓 LG Chem、日本Panasonic等供應商行列。

本公司所推薦分析之個別有價證券

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