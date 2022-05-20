救Q2績效 法人拚哪些股票?

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，大盤自元月創高18619後進入修正，5/12最低跌到15616點，整整跌了三千點，跌深必定會有反彈，可惜成交量縮，大盤量價結構沒有V型反轉的條件，必須有量才能讓上檔套牢籌碼換手，無量反彈通常到壓力區就過不去，弱勢反彈通常只到5日線，頂多到10日線就又再跌破底，本周大盤漲過10日線，類似3月有強勢反彈到月、季線的機會，目前月季線分別在6400及17100附近。

由於年線已經下彎，萬七以上層層蓋頭反壓，屆時成交量若無法放大到2800~3000億，將再拉回測萬六支撐打第二隻腳，所以持股部位較多者反彈仍應先減碼，空手者也可等拉回第二隻腳進場更安全，半導體是電子最上游，對景氣最敏感，費半指數從今年高點回落到5/17收盤大跌23%，是美股四大指數跌勢最重的，跌得越多，彈力越大，搶反彈當然就是搶跌深。

台積電外資持股比例超過七成，今年以來已大賣台積電66.9萬張成了最大提款機，元月自高點688元跌到505元，跌幅達26.5%，反觀螞蟻雄兵逢低搶進，台積電股東人數突破135萬人，融資餘額這波下跌不減反增，縱然4月營收1725億創歷史新高，股價仍持續探底，套牢籌碼混亂加上外資一路賣超，短線要能回到600元以上甚至挑戰天花板688元，難度相當大。

觀察2018年大漲到1310元的國巨，當年全年EPS大賺80.3元，股價經過長時間整理，縱然2021年獲利46.46元相比前兩年翻倍成長，股價仍站不回甚至破底，再看本益比最低的航運股長榮，2021年全年獲利45.57元，今年Q1仍大賺19.16元，股價去年見高233元後，跌深反彈來回打底了一年也回不到過去的榮景，台積電這波領先大盤站回十日線挑戰月線，外資是否轉為連續買超是反彈強弱的觀察指標，反彈壓力區前波大量套牢區，近頸線550~560附近恐怕就有不小壓力。

台積電大舉擴產，相關供應鏈受惠，再生晶圓中砂（1560）4月營收5.9億持續創高，今年Q1起調漲價格，單季EPS衝到2.2元，Q2訂單維持強勁，全年獲利估達8.8元，股價創2008年來新高，不畏大盤震盪高檔整理。精材（3374）今年Q1淡季雖受8吋產能短缺影響，所幸3、4月營收恢復成長，壓電微機電元件中段加工製程已完成研發，今年將配合客戶進行小量試產，投信4月大買1萬張，股價挑戰年線。

創意(3443)受惠台積電7奈米、5奈米產能支援，今年NRE開案量明顯成長，業績有望三級跳，Q1獲利4.07元相比去年同期翻倍成長，全年獲利可挑戰1.5個股本以上，晶圓代工漲價有利IP股卻不利IC設計，在法人強力回補下，成為第二季法人救績效的押寶對象，後勢有機會再漲。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險