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投資嘉義正是時侯 馬稠後產業園區熱情招商

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／陳澤樂】

嘉義馬稠後後期產業園區，於日前召開第四次的招商說明座談會，為了解購地廠商之需求，現場共有來自全省北、中及南部有意願的廠商近130人與會聆聽。翁章梁縣長、南科管理局蘇局長、臺糖公司雲嘉區處林經理及工商策進會林總幹事也到與會共襄盛舉。

翁章梁縣長指出，未來後期園區在土地陸續完成標售後，公共設施工程正加緊趕工中，未來將結合嘉義科學園區，水上南靖、中埔公館二園區開發及亞洲無人機AI創新應用研發中心，將形成前瞻數位醫療、精準照護、智慧載具、智慧機械、智慧農業等產業群聚，帶動整體嘉義產業結構的轉型發展及創造就業機會與經濟上的發展。

嘉義縣經發處江振瑋處長在會中也說明了招商說明會辦理的目的，並且就標售相關申購文件及應該特別注意的事項，再次請廠商特別留意。隨後由開發商就本產業園區目前的招商情形、相關的申購要件及第4次預定公告標售的坵塊範圍、引進的產業類別、審查及繳款程序、設廠限制與規定及其獎勵優惠措施等標售作業，向與會廠商說明介紹；另台糖公司及南科管理局亦就園區土地標租及嘉義科學園區設置的部分與預定作業時程做相關的說明。

馬稠後園區的開發除加快施工腳步外，也會以最快速度配合廠商同步設廠需求。來滿足購地廠商完成建廠營運事宜。馬稠後產業園區後期預計2025年底完成開發工作，未來可提供300家廠商進駐，創造2萬個就業機會。企業在馬稠後產業園區卡位，正趕上嘉義縣邁向「農工大縣」、振翅起飛前的黃金時刻，投資嘉義，正是時候！

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1490期】

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