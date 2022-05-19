威鋒、立凱彈的急又快 IC設計滿血復活

【撰文／陳子榕】

台股這一波跌至15,616點之後量能略增，連著兩天指數上漲近300點，融資連續7個交易日減少108億元，外資不再大賣台股，期貨未平倉空單亦減，雖然新台幣繼續走弱，但外在經濟、地緣危機等利空也同步鈍化中，而且上海逐步解封，這對蓄勢待發的科技股是一大利多，加上520在即，都將有利台股本週繼續向上彈升。

電子族群成交比重重回50%以上，指標股台積電(2330)股價一度站上月線，高價IC股最近表現也不俗，股王矽力-KY(6415)週一(5/16)開盤沒多久隨即攻上漲停板坐收，矽力-KY法說釋出強心劑，車用、網通、運算客戶都在搶貨，下半年0.18微米製程開出，營收、毛利率會繼續向前衝，本季營收預估季增10~20%，全年則挑戰成長20~30%。

從矽力-KY法說中正好應證我之前提醒大家的，車用、IoT、半導體相關族群持續看好。台勝科(3532)目前8吋、12吋晶圓都是產能滿載，和母公司勝高(SUMKO)都已經完全無法供貨給非長約客戶，尤其車用、5G客戶需求孔急，隨時填補消費性電子產線的空缺，供需吃緊下，台勝科第一季產品報價雙位數調漲，加上匯兌收益，第一季稅後純益10.02億元、季增1.6倍、年增2.07倍，EPS高達2.58元，創三年來新高，而預定2024年投產的麥寮12吋新廠，產能亦多被客戶長約包下，整體營運將步步墊高；5/12為大家推薦台勝科，股價從近期底部208元持續向上，短線漲幅近2成。

車用PCB也是訂單強勁，日本PCB大廠CMK受惠車用PCB需求強烈，上年度財報營收、營益、純益皆優於預期，預估今年車用PCB營收將年增5%。台廠載板三雄南電(8046)、欣興(3037)、景碩(3189)業績也可望倒吃甘蔗。