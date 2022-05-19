快訊

防疫保單任意退保、從嚴理賠？富邦產提三大聲明澄清

注意！氣象局預告下波鋒面報到 這日起將變天

威鋒、立凱彈的急又快 IC設計滿血復活

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

台股這一波跌至15,616點之後量能略增，連著兩天指數上漲近300點，融資連續7個交易日減少108億元，外資不再大賣台股，期貨未平倉空單亦減，雖然新台幣繼續走弱，但外在經濟、地緣危機等利空也同步鈍化中，而且上海逐步解封，這對蓄勢待發的科技股是一大利多，加上520在即，都將有利台股本週繼續向上彈升。

電子族群成交比重重回50%以上，指標股台積電(2330)股價一度站上月線，高價IC股最近表現也不俗，股王矽力-KY(6415)週一(5/16)開盤沒多久隨即攻上漲停板坐收，矽力-KY法說釋出強心劑，車用、網通、運算客戶都在搶貨，下半年0.18微米製程開出，營收、毛利率會繼續向前衝，本季營收預估季增10~20%，全年則挑戰成長20~30%。

從矽力-KY法說中正好應證我之前提醒大家的，車用、IoT、半導體相關族群持續看好。台勝科(3532)目前8吋、12吋晶圓都是產能滿載，和母公司勝高(SUMKO)都已經完全無法供貨給非長約客戶，尤其車用、5G客戶需求孔急，隨時填補消費性電子產線的空缺，供需吃緊下，台勝科第一季產品報價雙位數調漲，加上匯兌收益，第一季稅後純益10.02億元、季增1.6倍、年增2.07倍，EPS高達2.58元，創三年來新高，而預定2024年投產的麥寮12吋新廠，產能亦多被客戶長約包下，整體營運將步步墊高；5/12為大家推薦台勝科，股價從近期底部208元持續向上，短線漲幅近2成。

車用PCB也是訂單強勁，日本PCB大廠CMK受惠車用PCB需求強烈，上年度財報營收、營益、純益皆優於預期，預估今年車用PCB營收將年增5%。台廠載板三雄南電(8046)、欣興(3037)、景碩(3189)業績也可望倒吃甘蔗。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1490期】

延伸閱讀

台股破底翻 被誤殺的電子股報復性上漲？

航運、農糧股補跌 IC設計轉強 台股落底已不遠?

消費性電子股底部浮現？

誰打入寧德時代擁題材？

相關新聞

投資嘉義正是時侯 馬稠後產業園區熱情招商

嘉義馬稠後後期產業園區，於日前召開第四次的招商說明座談會，為了解購地廠商之需求，現場共有來自全省北、中及南部有意願的廠商近130人與會聆聽

威鋒、立凱彈的急又快 IC設計滿血復活

台股這一波跌至15,616點之後量能略增，連著兩天指數上漲近300點，融資連續7個交易日減少108億元，外資不再大賣台股，期貨未平倉空單亦減，雖然新台幣繼續走弱

下半年電子新主流 車用及網通躍上檯面

櫃買指數自高點238.92跌到低點187.45，跌幅達21.5%，比上市大盤跌幅16%多，跌得深就彈得多，中小電子股是這波反彈要角，少的反彈到月線，多的逼近季線，個股熊市反彈通常15~20％

法人全力Q2救績效 要挑什麼股票？

大盤自元月創高18619後進入修正，5/12最低跌到15616點，整整跌了三千點，跌深必定會有反彈，可惜成交量縮，大盤量價結構沒有V型反轉的條件

多頭反攻 個股選誰？

指數這波回檔最一點跌到15616，當時我提醒高本益比股是此波下修重點，果不其然高價股優先調節，矽力從5490元2320元腰斬，信驊從3675元跌到2250元跌38%，力旺從2520元跌到1010元跌6成

財報績優電子股反彈急先鋒

美股跌深展開反彈，費半指數率先站上月線，有利台股的電子股回溫，台股5/18留下多方跳空缺口並帶上大量，將往5/6的空方缺口作挑戰，預估上檔還有300~500點的空間

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。