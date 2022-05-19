下半年電子新主流 車用及網通躍上檯面

【撰文／王榮旭】

櫃買指數自高點238.92跌到低點187.45，跌幅達21.5%，比上市大盤跌幅16%多，跌得深就彈得多，中小電子股是這波反彈要角，少的反彈到月線，多的逼近季線，個股熊市反彈通常15~20％，強一點可到3~4成，空手可搶短，但除非搶到夠強的，否則已經反彈近兩成的股票再搶進，恐怕追到又要再下來的股票，畢竟很多電子股去年已大漲一段，跌深反彈面對上檔籌碼賣壓，要回到以往高點很難，比較可能是反覆打底，例如，長榮(2603)去年高點233元下來後，已經一年了，即便EPS再高，本益比再低，股價也無法復原，但若高出低進來回作價差就能減少損失，今年上半年電子做一波總修正後，下半年再起來的主流不會是去年大漲過的，我忍為去年業績因缺晶片受限的車電及網通族群，隨著晶片緩解後，今年第一季營收及獲利皆表現亮眼，去年股價沒怎漲到，今年這一波修正，整理姿態比其他電子還要高，不少都只跌到季線附近就只跌反攻，比大盤強勢許多，這些股票籌碼上檔套牢籌碼少，技術型態相對強，往往是領先大盤創高的新主流。

車用族群不畏大盤上漲

例如，上期推介二極體台半公布Q1 EPS 1.55元，獲利優於預期，今年車用及工控營收占比將達6成，明年比重再提升，受消費電子需求下滑影響降低，下半年獲聯電產能支持，雙方合作開發車用MOSFET開始放量，隨著產能開出後營收有望維持季季高，加上6吋廠今年年已有望損平，明年轉虧為盈，今年獲利上看5.5~6元，股價超車強茂不意外。上海4月封城影響特斯拉上海廠營運，貿聯-KY(3665)公布4月營收43.09億，營收僅小幅月減1.26%，難怪股價能夠逆勢創高344元，今年受惠併購INBG挹注營收，Q1 EPS 3.74元創同期新高，全年上看獲利挑戰2個股本以上，走勢領先大盤創高。