法人全力Q2救績效 要挑什麼股票？

【撰文／王榮旭】

大盤自元月創高18619後進入修正，5/12最低跌到15616點，整整跌了三千點，跌深必定會有反彈，可惜成交量縮，大盤量價結構沒有V型反轉的條件，必須有量才能讓上檔套牢籌碼換手，無量反彈通常到壓力區就過不去，弱勢反彈通常只到5日線，頂多到10日線就又再跌破底，本周大盤漲過10日線，類似3月有強勢反彈到月、季線的機會，目前月季線分別在6400及17100附近，由於年線已經下彎，萬七以上層層蓋頭反壓，屆時成交量若無法放大到2800~3000億，將再拉回測萬六支撐打第二隻腳，所以持股部位較多者反彈仍應先減碼，空手者也可等拉回第二隻腳進場更安全，半導體是電子最上游，對景氣最敏感，費半指數從今年高點回落到5/17收盤大跌23%，是美股四大指數跌勢最重的，跌得越多，彈力越大，搶反彈當然就是搶跌深。

台積電止跌關鍵看外資？

台積電外資持股比例超過七成，今年以來已大賣台積電66.9萬張成了最大提款機，元月自高點688元跌到505元，跌幅達26.5%，反觀螞蟻雄兵逢低搶進，台積電股東人數突破135萬人，融資餘額這波下跌不減反增，縱然4月營收1725億創歷史新高，股價仍持續探底，套牢籌碼混亂加上外資一路賣超，短線要能回到600元以上甚至挑戰天花板，我認為難度相當大。舉2018年大漲到1310元的國巨，當年全年EPS大賺80.3元，股價經過長時間整理，縱然2021年獲利46.46元相比前兩年翻倍成長，股價仍站不回甚至破底，再看本益比最低的航運股長榮，2021年全年獲利45.57元，今年Q1仍大賺19.16元，股價去年見高233元後，如今回測年線位置，台積電這波領先大盤站回十日線挑戰月線，外資是否轉賣為買將是止跌關鍵，短線反彈先看頸線位置550元是否站穩。