多頭反攻 個股選誰？

【撰文／黃清照】

指數這波回檔最一點跌到15616，當時我提醒高本益比股是此波下修重點，果不其然高價股優先調節，矽力從5490元2320元腰斬，信驊從3675元跌到2250元跌38%，力旺從2520元跌到1010元跌6成，這些股先跌卻也先彈，大戶進場抄底高價股，大盤5月中旬過後得以喘息，萬六大關失而復得，此波大盤修正三千點，若以0.382估算至少有千點反彈行情，急漲股不必過度追價，待回檔後分批佈局。

大中Q1獲利大跳升，有望補漲

指數反彈過程震盪難免，低本益比且低估電子會走自己的路，先前看好的封測股台星科股價沿五日線上漲，已創下歷史新高價52.5元，股價已完成型態，今年全年獲利挑戰5元以上，本益比約11倍仍低估，矽格Q1獲利相比去年同期成長，價打底將近一年，外資默默吃貨，長線看好；上期推介京元電子同樣走出自己的路，外資持續買超玩，股價均線多頭排列，有望挑戰前波高點47.75元。