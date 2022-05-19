財報績優電子股反彈急先鋒

【撰文／張文赫】

美股跌深展開反彈，費半指數率先站上月線，有利台股的電子股回溫，台股5/18留下多方跳空缺口並帶上大量，將往5/6的空方缺口作挑戰，預估上檔還有300~500點的空間，而OTC領先大盤上月線較強勢，驅動這波反彈的原因有1.上海預估6月解封，供應鏈逐步恢復正常2.從現在到6/16 FED會議時間，暫時無FED的干擾3.4月營收、Q1財報也公布完畢，業績不好該跌的也跌了，錯殺的也跌過頭，進入財報空窗期4.烏俄戰爭的利空已經鈍化5.籌碼面融資連續連降8天，減少約100億。以上5點，在配合520行情的市場預期心理，跌深的績優電子業績股為這波反彈的要角，精選15檔Q1財報獲利佳的電子股提供投資人參考。

IC設計業績佳 跌深空間大

這波IC設計跌幅最慘，很多Q1業績大好的個股，股價都腰斬，但跌深向上反彈的空間也大。

威鋒電子(6756)Q1 EPS 4.23元創下新高，Q2為傳統淡季，加上中國實施封城造成一些影響，預期Q2營收較Q1下滑，4月營收3.37億歷史第三高。USB 4.0產品已陸續問世，如蘋果的M1處理器、英特爾的Tiger Lake等，依蘋果產品向來有相容性的傳統，一旦導入一項產品，接下來新品如 M2 晶片等也會陸續導入，而威鋒因很早就將 USB 4.0產品推廣到市面上，具先行者優勢，當相關業者在實驗室進行測試時，威鋒的解決方案就變成主要測試項目，待客戶導入市場後，威鋒也會跟著客戶一同成長，今年USB 4.0占公司營收比重將自去年的 5%以下，一舉提升至10%。