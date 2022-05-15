台股破底翻 被誤殺的電子股報復性上漲？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股周五(5/13)收15,832點，強力反彈215點，成交量2,250億元。美國4月CPI年增8.3％，雖然較3月放緩，但並不如市場預期，周四台股最低來到15,616點，周五壓力測試不破低點，下周適逢520總統就職日，大家引頸期盼的520行情終於出現，升息縮表暫利空鈍化，下周可望迎來大反彈，電子族群可望扛起多方大旗。

在國際利空環繞下，台股跌破16,000點整數關卡，引發恐慌性賣壓出籠，尤其周四跌勢重的個股，包括航運、金融族群在內，不少持股人都面臨追繳保證金通知，以至於加重賣壓，雖然金管會信心喊話整體融資擔保維持率還在150％以上，但畢竟籌碼凌亂，因此提醒投資人對於傳產、金融、防疫股未落底前勿急著接手。

目前在個股選擇上應著重基本面表現。鴻海(2417-TW)第一季稅後純益294.5億元，年增5％，單季EPS 2.12元，是14年來同期新高，三率三升，目前四大產品線能見度都好轉，尤其雲端、伺服器產品成長強勁，預估第二季毛利率會優於第一季，全年毛利率也會優於去年6.04％。

在電動車布局上，鴻海也正式宣告和美國電動卡車業者Lordstown Motors合作，鴻海將代工製造首款電動商用皮卡Eudurance，今年下半年就會開始出貨，鴻海規劃目標是在2025年年產100萬輛電動車。鴻海股價在這一波指數修正中相對有撐，大盤自1/5高點18,619點以來下修16％，但鴻海跌幅只有8％，且投信法人自今年2月開始沿路買超鴻海，搭配鴻海優異的基本面和前景，是可以逢低布局的績優股。

同屬鴻海集團的機構件廠乙盛-KY(5243-TW)，受到昆山停工影響，4月營收8.4億元，月減29.31％，但前四月累計營收仍年增0.65％，乙盛-KY近年逐漸將布局重心擴展至墨西哥、東南亞，墨西哥新廠區將於2023年第一季開始投產，以汽車、消費性產品為主，馬來西亞二廠則是以網通伺服器、消費產品為主，今年6、7月就可以正式投產。

乙盛-KY本身是MIH成員，也是特斯拉供應鏈，未來若鴻海拿到蘋果Apple Car訂單，乙盛將成為重要主力廠商，預估今年車用營收將有雙位數成長，並將首度超越TV營收比重，成為最大營收來源。

萬寶投顧陳子榕指出，另外，有望搭著520行情政策受惠的個股，像是太陽能模組龍頭廠元晶(6443-TW)受惠下游EPC廠搶裝併網，產能全線滿載，4月營收7.02億元，MoM、YoY同步成長，前四月累計營收年增率高達70.17％，而第一季合併營收20.06億元，年增率也是達76.43％；元晶目前訂單能見度已至第三季底，近期再傳出和特斯拉子公司SolarCity合作，取得特斯拉儲能大單，預估今年新產能開出後，營收年成長上看50％。

臻鼎-KY(4958-TW)受惠電腦、消費類及IC載板出貨暢旺，第一季稅後純益18.73億元，年增97.57％，單季EPS 1.98元，創歷年同期新高，4月單月及前四月累計營收亦創同期新高；臻鼎-KY在PCB市場領先同業，接下來10年則主攻毛利較高的IC載板，第一季IC載板稼動率滿載，隨著秦皇島、深圳新廠產能逐漸開出，未來4年IC載板營收將有望達成年成長50％的目標，今年營收、獲利仍朝雙位數成長邁進。

欣興(3037-TW)不受昆山疫情干擾，4月營收MoM、YoY同步成長，第一季營收、獲利皆創新高，單季EPS 3.85元；由於ABF、BT需求仍緊，加上HDI、PCB產品組合改善，第二季營運維持正向；目前楊梅新廠已加入貢獻，下半年山鶯S1廠恢復，預估今年載板產能將增加20％，明年楊梅廠產能全開，加上山鶯、光復新廠，將快速拉高營收獲利，預估今年EPS達16.8元。

景碩(3189-TW)受惠ABF載板新產線出貨增加，降低子公司蘇州百碩及蘇州統碩受封城管控影響，4月自結合併營收創新高、前四月累計營收創同期新高；展望後市，由於台灣高毛利的ABF、BT載板營收持續成長，以及昆山、蘇州鬆綁後遞延訂單效益帶動，預估第二季營收仍可望季增5～10％，再改寫新高；目前股價本益比已來到2年歷史區間下緣，三大法人近期單日同步買超。

當然，還有一些好股在指數往下修正之下，選具基本面佳且具籌碼優勢的好股，包含車電股、半導體、鋼鐵、航運原物料、經濟解封等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險