航運、農糧股補跌 IC設計轉強 台股落底已不遠?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股週四收15,616點，下跌389點，成交量2,584億元；台股週四破低後，必會有一波反彈，週四資金轉入跌深IC設計股，未來相關半導體、IC、車用、網通、太陽能族群都可望展開反彈行情。

科技指標股台積電(2330-TW)股價驚險守住500元關卡，成交量也略微增加。台積電4月合併營收1,725.61億元創新高，年增高達55％，本季合併營收估176～182億美元，季增約0.2～3.6％，有望連續7季改寫新高紀錄。

雖然消費性電子有減弱隱憂，但台積電主要以先進製程為主，HPC、車用需求持續轉強，加上新台幣貶值匯兌效益，使得台積電營運得以逆風高飛，最近台積電也通知所有客戶，2023年起產品價格將全面再調漲6％，台積電早在去年8月就已經罕見地調漲報價，如今再度強勢調漲，顯見市場供需仍緊俏，台積電完全握有主場優勢。台積電股價創波段新低後，已經連收兩根紅棒，日KD在低檔黃金交叉，緊接著520即將到來，有望帶領科技股絕地大反攻。

半導體設備廠萬潤(6187-TW)受疫情、缺料影響，4月合併營收2.48億元，月減7％，累計前四月合併營收年增6.41％，萬潤旗下主產品線展望持續正向，尤其IC封測設備成長力道最大，包括點膠機、AOI、植散熱片壓合機等，尤其現在封裝設備都是往更高階的3D IC發展，封測代工廠SiP布局也加快，都將使得封裝設備需求更加擴大，預期今年高階封測產能擴充幅度將會勝於去年，萬潤今年營收、獲利也將跟著推升挑戰新高。

網通廠昇達科(3491-TW)4月營收受昆山疫情影響月減48.3％，但預期5月將有出貨遞延效應；昇達科大客戶包括全球前三大低軌衛星廠商Space X、One Web、Kuiper，今年再切入Space X的E-band功率放大器，第二季開始量產，下半年則有客戶進入衛星發射期，將進一步帶動零組件出貨成長，目前訂單能見度已達5個月，股價近日在133元附近出現支撐。

臻鼎-KY(4958-TW)第一季稅後純益18.73億元，年增97.57％，單季EPS 1.98元，創歷年同期新高，臻鼎-KY在PCB市場領先同業，接下來則將重心放在IC載板，隨著秦皇島、深圳新廠產能逐漸開出，有望達成每年預定成長50％的目標，今年營收、獲利仍朝雙位數成長邁進。4/28為大家推薦臻鼎-KY，股價衝高後短線獲利已達7％，近期股價拉回至中長期均線位置，有望挾著不錯的基本面，跟著科技股反彈進行反攻。

萬寶投顧陳子榕指出，目前國際盤勢仍處於不穩階段，美國財長葉倫也認為市場將會震盪至夏季，諸多有題材或具基本面好股，至今已不須再殺低，近期跌深隨時有機會反彈，做好持股比例即可。

元晶(6443-TW)為本土太陽能模組廠龍頭，受惠下游EPC廠搶裝併網，產能全線滿載，第一季合併營收20.06億元，年增76.43％，目前訂單能見度已至第三季底，近期再傳出和特斯拉子公司SolarCity合作，取得特斯拉儲能大單，營運大進補，元晶毛利率去年第四季大幅回升至14.56％，較前一季成長9倍，今年除了力求毛利率平穩，也有新產能開出，營收年成長上看50％。

景碩(3189-TW)受惠ABF載板新產線出貨增加，降低子公司蘇州百碩及蘇州統碩受封城管控影響，4月自結合併營收創新高、前四月累計營收創同期新高；展望後市，由於台灣高毛利的ABF、BT載板營收持續成長，以及昆山、蘇州鬆綁後遞延訂單效益帶動，預估第二季營收仍可望季增5～10％，再改寫新高；目前股價本益比已來到2年歷史區間下緣。

台勝科(3532-TW)受惠市場供需吃緊及原物料上漲，第一季產品價格雙位數調漲，加上業外匯兌收益增加，第一季稅後純益10.02億元、季增1.6倍、年增2.07倍，單季EPS高達2.58元，創三年來新高；台勝科麥寮12吋新廠預定2024年量產，目前大部分產能都已被客戶以長約綁定，長約價也更高，相當於2026年前所有產能都已被客戶包下，未來營收將步步墊高。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險