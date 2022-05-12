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上洋+林志玲 營運一級棒

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳澤樂】

上洋(6728.TW)第1季營運交出佳績後，首批水冷系列的高效離心式冰水機出貨後，有愈來愈多的客戶主動接洽，目前部分進入最後商議階段，預計最快年中可完成簽約，年底開始出貨，將再增營運新動能。

上洋第1季季報出爐表現亮眼，單季稅後純益0.86億元，年增146.2%，每股純益(EPS)3.72元，創上櫃以來單季歷史次高。

上洋所代理的三菱重工空調不論在商用或家用都有非常亮眼的成績，在商用洗衣及SeSA自助洗衣加盟展店也有穩定收入，再加上新創小家電品牌one-meter在虛擬數位通路初試啼聲獲得不錯回響，各事業體繳出漂亮成績，使今年首季呈現淡季不淡。

因提前備妥存貨以因應疫情可能造成的動盪，現今許多空調品牌鬧缺貨荒，而三菱重工空調庫存充足，也推升經銷商的信賴，並帶動家用空調銷售穩定成長。商用空調近年來設備品質、專業規劃與服務備受好評，指名度增加，也成為許多大型建案銷售的優勢。

洗衣業務方面，去年下半年起逐漸擺脫疫情影響的陰霾，營收恢復穩定成長。經營部分，也採重質不重量的策略，每年以增加5%~10%為目標，並將重心放在提升合作價值，不但透過IoT智能管理系統提升整體效率，也藉由AI大數據分析強化使用滿意度與黏著度。截至今年第1季，上洋的商用洗衣進駐台數已超過22,000台。

自有品牌one-meter自去年第4季起開始積極布局各式虛擬通路，momo、蝦皮、PChome等大型電商平台合作，也上架募資平台、邀請網紅直播帶貨及團購銷售，並搭配精準數位廣告投放，今年第1季順利開出紅盤。

上洋表示，目前最夯的明星商品是訴求輕油少煙的玻璃3D氣旋無油空氣炸鍋，外型小巧時尚，同時採用高硼矽安全玻璃，烹調過程清晰可視為其主要特色，這款商品不僅讓one-meter品牌知名度迅速提升，也帶動其他產品銷售。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1488期】

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