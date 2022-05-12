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消費性電子股底部浮現？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

在美股、戰爭，以及本土疫情內外交迫下，台股持續拉回，跌破前波低點16,162點，外資繼續賣超台股，台幣同樣重挫，單日重貶7.3分，已經來到29.733元，逐步往3字頭邁進。台股現處於加速趕底階段，在指數尚未落底前投資人操作要偏向保守，待大盤真正落底才是布局好時機，但短線上因為跌破前波低點，近期也有望展開一波反彈。

電子族群之前領先下跌，現在則有慢慢落底味道，週一(5/9)大盤重挫時，三大指數以電子指數跌勢最小-1.72%，甚至小於大盤-2.19%，電子指數技術面觀察也逐漸形成底部雙腳，此外，電子指標股台積電(2330)股價也來到520元左右，逼近一年前低點518元位置，一旦台積電股價低於500元，將是開始進入甜蜜買點的時候，屆時將有機會帶領台股逆轉上攻。

而在指數大幅度震盪下，保守的投資人建議可以留意高股息股，因為通膨短時間內並不會淡化，升息循環對股市會造成一定壓力，操作難度也會增加，因此高股息股相對具有防禦優勢，以iShare核心高股息ETF基金來看，因為鎖定高股息個股，今年以來績效操作還上漲了3.9%，遠優於標普500下跌13%，表現出在震盪盤勢中，高股息股相對有撐。

積極操作的投資人則可以開始留意電子族群，台灣出口連續22紅，四月出口金額414.6億美元，是史上最旺的四月，年增18.8%，這主要歸功於國際半導體需求持續增溫，加上供應鏈瓶頸緩解及出貨遞延效應，而目前資金有回流電子科技族群的跡象，因此包括半導體、電動車等相關概念股都可以多加留意。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1488期】

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