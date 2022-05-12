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國際護理師節「快樂」？沾滿血汗的白衣天使

央行第5波信用管制要來了？楊金龍首曝3大措施

貨櫃、散裝、航空 誰能飛最遠？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

Q1財報公布即將進入尾聲，航運股雖受俄烏戰爭、中國疫情封城影響，縱然第一季運價指數下滑，長榮Q1EPS高達19.16元，營利率67.2%優於市場預期，外資上調全年獲利，運力達150.96萬TEU已是全球前六排名，今年將持續增加20艘船，運力有望持續往上成長，加上長約價將在5月訂定，萬海Q1獲利16.64元，今年預計將有12艘新船交船加入。亞洲疫情自3月爆發，中國採動態清零政策，船無法入港加上缺工，上海港港口現階段塞滿貨櫃船，上海港貨物運輸量僅餘25%，倘若五月底若真的解封，估計約需要一個月時間才能恢復正常，航運股本益比低到僅剩3倍以下，大盤回檔時相對抗跌，面對行情不好，選擇有獲利保護的公司相對抗跌，套牢籌碼相對輕，將來多頭行情來臨時才有機會反攻。

BDI、BCI指數強漲，慧洋業績大進補

俄烏戰爭開打至今尚未結束，原物料通膨嚴重，各國搶糧搶物資，BDI指數、BCI指數領先創今年新高，散裝輪慧洋-KY(2637)擁140艘船最受惠，4月營收24.01億大跳升，月增9%，年增73.76%，前四月稅前EPS5.43元，前四月獲利已接近去年全年一半水準，，外資近來持續加碼，投信雖有調節已買回，今年獲利有機會挑戰15元以上，具低本益比且業績成長，股價領先大盤創高到109元，拉回找機會。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1488期】

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