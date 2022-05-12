電子跌深搶反彈 該選誰？

【撰文／王榮旭】

加權指數自元月創高18619點，從一月跌到五月，當時距離季線17524點乖離5.8%，如今大盤最低點來到15734點，跌幅達15.4%，距離季線17333乖離拉大到9.2%，大盤何時落底需留意成交量以及資減幅度，2021年5月從高點17709點跌到15159點，短短兩周跌2550點，成交量爆出7250億、7828億，連5/17最低點15159點成交量仍有4500億，反觀台股近期走勢疲軟，自4月起最多彈至10日線便往下破，即使5/10跌破萬六後隨即拉出300點下影線，但成交量僅2560億，籌碼無法大量換手，再觀察年線扣抵逐日往上，倘若指數無法有效往上攻，年線將會快速下彎，均線呈死亡交叉，再看融資餘額，今年元月高點融資達2843億，5/9融資餘額2501億，減幅12%不及大盤跌幅15.4%，萬六首度跌破會有反彈，但反彈是否有效突破下降趨勢是未來留意重點，面對技術線型轉弱加上融資減肥不夠，短線操作仍站賣方。

車用營運暢旺，走勢優於大盤

中小電子跌最深優先彈，搶反彈行情手腳要快，但要選擇波段抱股則需選擇Q2、Q3業績展望仍佳的族群布局，車用二極體德微四月營收1.88億續創歷史新高，主要生產基地位於台灣，不僅不受上海封城影響，營收已連2月創高，且Q1獲利達2.44元創單季獲利新高，今年全年獲利有望挑戰一個股本，4月股價一度衝上367元，走勢領先大盤創高。另一檔連接線大廠貿聯-KY4月營收43.09億，雖受客戶特斯拉上海廠停工影響，單月營收雖未創高但仍維持歷史次高，2、3月營收連兩月突破40億，Q1營運淡季不淡，股價走勢更強於大盤，5/5再創歷史新高344元，今年獲利有機會挑戰2個股本，換算本益比僅16倍，仍屬低估。