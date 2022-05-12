財報黑馬跌深可以搶反彈嗎？

【撰文／黃清照】

通膨加上升息的關係，台幣表現持續弱勢，大方向逐漸往30元靠攏，資金出走台股的情況下，反彈無量，無論是作多還是作空，相對來說都沒有去年那麼好作了。台股這時最危險的絕對是量能，因此未來觀盤重點我認為匯率是很重要的因素，而截稿日後，台積電公布4月營收1725.61億元，年增55%創下歷史新高，表現優於市場預期，若外資回買，量能就有機會回來活絡市場，短線搶反彈的、套牢的都有機會轉折。加上若從加權指數的月線來看，其實萬五的支撐相對是較強的，我認為短線修正也差不多跌夠了。

下周台股第一季季報將會完整公布完畢，屆時法說會也不再會有法會的情形發生了，雖說少了點驚喜，但也表示資金將回到表現確實好或第二、第三季有潛力的個股上，如果題材有卡到車用、網通的業績股，我認為更具有投資價值，例如我相當看好的車電市場，相關車用二極體廠商如台半、德微近期訂單應接不暇，產能供不應求，日前德微已通過母公司達爾VDA 6.3車規認證，今年下半年起將大舉進軍車用市場。台半在車用的MOSFET訂單也是滿手，對於後市的營運同樣看旺，在近期的盤勢中，可以看到二極體表現都相對抗跌。

富鼎4月營收表現續強

我認為MOSFET也是強勢族群之一，上期提到的富鼎(8261)，日前公布財報，首季就賺3.53元，第一季就賺盈去年上半年，毛利率、營益率三率三升、淨利率全創歷史新高。從台半的狀況可以確定，目前車用市場需求仍相當強勁，加上國際IDM廠持續轉移生產車用相關、5G及資料中心的產品線，使產能轉往台廠供應鏈中，富鼎4月營收3.27億元，年增5.47%，累計前四月營收達14.59億元，較去年同期成長8.95％，業績成長動能延續，由於晶圓代工廠成熟製程供不應求，MOSFET需求拉升，缺貨問題預料將持續到下半年，使得公司接單暢旺，且能見度看到下半年，今年營運將優於去年。