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國際護理師節「快樂」？沾滿血汗的白衣天使

央行第5波信用管制要來了？楊金龍首曝3大措施

指數死守萬六 該止跌了嗎？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

美國CPI指數持續飆升，市場擔心通膨失控，今年總計將升息8碼因應，加上俄烏戰爭嚴重影響原物料，緊接中國疫情升溫，動態清零使得當地企業營運受影響，電子業面臨供應鏈斷鏈危機，指數自元月創高後，經過長達五個月的修正，種種利空環伺下跌完了嗎？

指數跌破萬七後持續探底，KD指標出現背離，但不少個股已領先止跌，尤其是低本益比且具業績成長股，更不懼大盤回檔逆勢創高，像是先前推介過的貿聯-KY縱然受中國封城影響，4月營收43.08億僅月減1.26%，也難怪股價逆勢創高344元，外資持續買進下，長線看好。

封測股Q1業績亮眼，走勢優於大盤

指數死守萬六，止跌了嗎？已不像過去兩年個股輪漲，繼台股Q1財報陸續公布，獲利亮眼且低估的會走出自己的路，又如我先前看好的封測股台星科，今年Q1業績1.67元，4月營收3.44億續成長，股價創2015年來新高49元，今年全年獲利有機會挑戰5元，相較去年全年2.89元近乎翻倍成長，股價有機會挑戰2014年歷史新高51.8元，本益比不到10倍。矽格Q1EPS1.82元，毛利率回到30以上水準，4月營收16.46億雖為創歷史新高，但仍屬歷史次高，2021年股價創歷史新高72.7後，股價打底將近一年，外資近日轉賣為買，股價站上所有均線，走勢優於大盤。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1488期】

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指數死守萬六 該止跌了嗎？

美國CPI指數持續飆升，市場擔心通膨失控，今年總計將升息8碼因應，加上俄烏戰爭嚴重影響原物料，緊接中國疫情升溫，動態清零使得當地企業營運受影響

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