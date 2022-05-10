蔡明彰觀點：貨櫃輪長線再好二年 散裝輪中期姿態更高

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，美股三大指數道瓊、標普、那斯達克連跌五週，創20年來最長跌勢，市場擔心停滯性通膨。一般認為，目前美股的重挫已反映了升息預期，但還沒有充分反映經濟衰退的預期。

美股的利空始作俑者是通膨惡化，本週三發佈4月CPI，估通膨率降至8.1％～8.2％，比3月創40年新高的8.5％，有所回落。果真如此，美股將暫時不再大跌，同時也會帶動台股反彈，但在美股尚未止跌之前，美元指數創20年新高，造成新興市場資金失血，外資今年累計賣超台股逾7,000億元，創歷史記錄。

這個空方力量使得台股打第二隻腳，回測萬六，第一隻腳16,219點主要跌勢集中在電子權值股及高估值，但第二隻腳明顯出現金融股的補跌，因為富邦金(2881-TW)、國泰金(2882-TW)的今年股利已宣布，雖有一定的殖利率，但利多出盡。

金融股的利空正在逐漸浮上檯面，當全球經濟衰退，金融業在股市、匯市、債市的操作，巧婦難為無米之炊，今年整體獲利將不如去年風光。防疫保單的理賠金額不斷擴大，將吃掉今年金融股獲利，最重要是國內央行基於穩定金融情緒，雖會跟進聯準會升息，但次數與幅度都較保守，因此金融股今年成存股族最愛的優勢，將不如預期。

本週台股拉回打第二隻腳，電子股利空不斷，但可觀察第一季財報及4月營收優於預期的龍頭指標股，聯電(2303-TW)、聯發科(2454-TW)、矽力-KY(6415-TW)、信驊(5274-TW)、世芯-KY(3661-TW)、新唐(4919-TW)、欣興(3037-TW)、微星(2377-TW)等是否沒有破底，如果答案是肯定的，這部分可以彌補金融股補跌的衝擊，美國CPI數據發佈後，不再進一步惡化，下半週台股反彈。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股回測萬六，看清楚誰是本波真正主流。上週台股收黑，但航運週線收紅，如果本週航運先蹲後跳再收紅，毫無疑問，就是台股最強多頭部隊。

先講貨櫃輪，美國10月旺季需求之前，電子商務、服裝及時效性商品拉動貨櫃輪市場景氣，這個景氣看好的優勢是電子與金融都無法比擬。

即使現階段中國疫情管控使供應鏈遭遇挑戰，貨櫃輪美國線運價依然跌幅有限，一旦中國工廠恢復生產，貨物可以正常運送，預料馬上美西港口船舶數量又增加。

2021年全球貨櫃輪共獲利1,500億美元，為過去10年總和的3倍，原本估計2022下半年正常化，貨櫃三雄長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)上半年是這波景氣週期的高峰，但現在出現二大因素，將使貨櫃輪景氣2022全年仍繁榮，諮詢機構德魯里(Drewry)估全球貨櫃輪今年共計獲利3,000億美元，較去年再大幅成長一倍。

第一個因素，中國疫情升溫，各大城市封城，使運價3～5月下跌，不過跌幅越來越收斂，反而未來解封會使運價強彈，並拉長成長週期的時間。其次，美國市場商品採購及消費仍暢旺，美西碼頭工會談判即將展開，勞資協議有變數，甚至演變成罷工。由於今年美國期中選舉的政治考量，白宮立場會偏向勞工，而最後達成協議就是運價上漲。

結論，貨櫃輪暴利將延長到2023年，貨櫃三雄2022及2023年仍會大賺，去年市場認為長榮今年EPS將衰退，從去年的45元衰退到40元以下，可是今年第一季19元，再寫下歷史新高，估計第二季與第一季持平，因此2022年上看68元，比去年45元，又成長逾5成。

萬寶投顧蔡明彰強調，散裝輪景氣比不上貨櫃輪的長線看好，但全球搶煤、搶糧使最受惠的散裝輪中期姿態更高。台股散裝輪第一季EPS是今年最低，第二季及第三季大幅成長。

看兩大人口國家印度及中國，印度75％電力來自於燃煤，全國6成燃煤電廠的煤炭庫存不足，印度3月歷史高溫使電力需求大增，因此利用俄羅斯遭制裁，3月從俄羅斯進口煤炭104萬噸，創單月記錄。印度進口俄羅斯煤炭，三分之二來自俄羅斯遠東地區港口，推升散裝輪運價。

中國是全球最大煤炭消費國，今年來煤炭指數大漲13％，中國加入全球搶煤，宣佈自今年5月底到明年3月底，暫時將進口煤炭關稅降至0，原本稅率是6％，北方從俄羅斯進口煤炭，南方從印尼進口，同時拉升散裝輪運價，預料全球搶煤高峰落在歐盟禁運俄羅斯煤炭生效的夏天8月。

載運煤炭需使用大型海岬型散裝輪，BCI 3月下跌3％，4月初歐盟宣佈禁運俄羅斯煤炭，4月就大漲30％，但5月迄今放大漲幅到35％，因此6～7月將噴出。

萬寶投顧蔡明彰強調，今年散裝輪還有一個特別漲升動能。糧食危機造成全球搶糧，不只俄烏戰爭使烏克蘭糧食供應大減，美國、阿根廷嚴重乾旱，印度禁止小麥出口，都加大搶糧、囤糧風暴。

運送糧食使用中小型散裝輪，巴拿馬型現貨日租金2.8萬美元，超過海岬型的2.4萬美元，表示中小船舶散裝輪賺翻。

台股以中小船舶為主的散裝輪慧洋-KY(2637-TW)，137艘船舶有30艘巴拿馬型、28艘輕便極限型、37艘輕便型，今年第一季EPS 3.59元，創歷史同期新高，估今年EPS上看14～15元，比去年11元，再成長近三成。

四維航(5608-TW)船隊35艘中，巴拿馬3艘、輕便極限型4艘、輕便型27艘，第一季EPS 1.53元，創歷年同期新高，全年估7元，本益比6倍。

正德(2641-TW)船隊18艘，均為輕便型及輕便極限型，去年第四季毛利率50.26％，今年第一季上升至52.01％，第一季EPS 1.35元，創單季歷史新高，全年上修至3～4元，本益比低於10倍。

多數人不瞭解散裝輪特性，現貨比重最高的裕民(2606-TW)第一季EPS 1元，但目前價位60元以上，被認為價位不便宜，但裕民第一季淨利8.43億元，同比大增150％，寫下12年來同期新高。

第一季BDI收盤僅2,100點，雖然裕民EPS不會超過去年第三及第四季的2元水準，不過現在BDI已漲到2,700點，因此第二季EPS將大幅成長，未來會反映在股價走勢上。

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