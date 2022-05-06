利空鈍化 中小型電子股強彈的機會來了

撰文/陳子榕

Fed如預期升息2碼，六月起每月縮表475億美元，外資近兩日不再大賣超台股，投信續愛台股。台股週四(5/5)終場收16,696 點，上漲130 點，成交量微幅放大至2,508 億。

科技股最近上演跌深反彈戲碼，尤其一些車用電子族群的中小型股表現搶眼，PCB龍頭臻鼎-KY(4958-TW)主要供應特斯拉Model X、Model S車用軟板，三月、第一季營收都創同期新高，預估今年首季EPS有2元，是去年同期翻倍成長；而旗下子公司鵬鼎第一季獲利也非常漂亮，稅後純益人民幣5.93億元，臻鼎-KY認列19.03億元，等於貢獻第一季EPS 2.01元。

法人三月中旬以來買超臻鼎-KY逾33,000張，外資、投信近四個交易日再聯手買進近1,400張，早在4/15臻鼎-KY股價拉回時就極力推薦，逢回找買點，週三(5/4)股價果然再衝高至109.5元，短線兩趟來回操作已經有15%的利潤。

偏光板廠明基材(8215-TW)第一季純益2.92億元、季增11.6%、年增76.06%，EPS 0.91元創八年來單季新高，今年將配發1.5元現金股利，明基材目前偏光板產線維持滿載，不過車用電池隔離膜、醫材需求貢獻持續放大，因此預估最快就在本季，非偏光板廠營收占比就能突破2成，而蕪湖廠電池隔離膜產能預計第三季開出，產能將由目前4千萬米平方提高至1億米平方，將持續拉升整體營收獲利。

除了本業持續熱絡，明基材下半年蘇州廠也將完成處分，預估可貢獻EPS 2元，5/3為大家推薦明基材後股價持續上攻，日KD低檔黃金交叉，MACD負值逐漸收斂往上，外資連續兩日買超，股價有望繼續向上。

除了中小型股維繫多頭人氣，鴻海(2317-TW)也有望成為接下來盤勢領頭羊，鴻海三月、第一季營收皆創同期新高，淡季不淡，第二季雖遭逢中國封城，但透過管理提升，有望持平去年同期表現，尤其在電動車方面，今年車用零組件營收預估翻倍成長、突破200億元，而整車方面則於明年開始會有明顯表現。

鴻海股價在百元附近有撐之後領先大盤一路向上，目前已順利站上季線，法人近四個交易日連續買超逾14,000張，鴻海下週將舉行法說，加上傳出蘋果Apple Car要委由鴻海組裝，股價將繼續挺進上攻。

另外同樣屬於中小型股的欣陸(3703-TW)，第一季營業淨利14.05億、年增118.8%，稅後純益12.39億元、年增157.5%，EPS 1.5元，創單季歷史新高；欣陸旗下三大事業體營造、不動產、環保第一季在手存量分別達2021年合併營收的4.1倍、2倍、10.9倍，而寒居酒店已經正式營運，未來包括吉隆坡、舊金山、高雄也都陸續有飯店將開幕營運，整體營運動能非常強勁。我在4/8就極力為大家推薦欣陸，當時股價再26.05元，至今股價創30.8元波段高，上漲18%。這就是利用基本面與籌碼分析並進之下，在盤勢向下修正時，能選好股避開風險穩健操作。

台達電 (2308-TW)

第一季營收825.38億元創單季次高紀錄，年增13.87%；今年最大營收動能來自電動車產品，估有30~40%業績成長，而伺服器受惠資料中心持續擴建，客戶催單趕貨，因此風扇、電源線產品今年也會有不錯表現，隨大陸逐漸解封，五月可望有出貨遞延效應；台達電今年持續在中國、台灣、泰國、印度擴產建廠，生產觸角亦將伸往美國、東歐等地，今年資本支出預估將較去年增加1~2成，全年營收挑戰雙位數成長。

順德 (2351-TW)

為功率導線架廠，第一季營收27.9億元，年增13.78%，創同期新高；受惠車用、工業需求暢旺，今年因銅價維持高檔，第二季再度調漲報價及代工費，今年將聚焦於高階產品；南投新廠因疫情延至今年六月投產，未來將分三階段陸續增加電鍍、金屬表面處理的產能，有望帶動營收季季成長，投信連續四個交易日買超。

佳世達 (2352-TW)

佳世達集團布局電動車規模持續擴大， 旗下工業電腦廠友通 (2397-TW) 搶攻自駕車市場，與車輛測試中心 (ARTC) 合作 T-Box 方案，聚焦車輛自動化、聯網化、電動化及服務化等四大發展趨勢；與子公司羅昇 (8374-TW) 代理的快充充電樁，則聚焦戶外公共設施市場。雖然首季受中國華東上海、昆山及蘇州封城，對供應鏈造成影響，估第二季復工後，比第一季好，全年逐季成長態勢不變。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險